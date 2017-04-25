Hardathon 2017. Революция инноваций!

Как одна белка способна управлять целым домом? Когда мир увидит настоящего аватара? И что будет, если добавить в мясорубку щепотку Интернета? Ответ на все эти вопросы дал форум HARDATHON 2017.

Каждому из нас хочется, чтобы после тяжелого рабочего дня дома встречал теплый чай, микроволновка подогревала тебе еду, а миска голодного кота сама наполнялась кормом. И все это – всего лишь за пару нажатий кнопок на твоем мобильном!

С 21 по 23 апреля, на базе Сколковского института науки и технологий, состоялся HARDATHON 2017 – форум, где собрались талантливые IoT-специалисты, чтобы сделать мир человека чуточку удобнее. 150 участников из разных уголков страны, 30 команд, 48 часов беспрерывной работы и 96 литров выпитого кофе. Далеко не каждая команда смогла добраться до финиша, однако «выжившие» представили свои проекты и заслужили овации аудитории.

Конкурсная часть Хардатона состояла в трех категориях. Business –лучший бизнес-проект, Technology – наиболее выкотехнологичный проект, и Fun – самый веселый и задорный проект. Мероприятие протекало в теплой дружественной атмосфере, а соревновательный дух прослеживался лишь в проскальзывающих шутках между представителями команд. Для многих Хардатон стал не конкурсом, а просто площадкой для общения и обменом творческого опыта.

Участникам предоставили оборудованные места и все детали, необходимые для реализации проекта, поэтому команды могли полностью сконцентрироваться на работе. Помощь конкурсантам оказывали и ведущие специалисты Сколтеха. Как результат - огромное разнообразие проектов, порой причудливых и замысловатых, но так или иначе приковывающих к себе внимание зрителей. Здесь тебе и самонаполняющаяся миска для домашнего питомца, и электронный бармен, смешивающий различные коктейли, и, даже электронная белка в форме куба, которая содержит в себе разнообразные пульты дистанционного управления и поддерживает комфортные условия в доме для своих хозяев.

Команда с говорящим названием Аватар1 представили свою версию перемещения человеческого сознания в тело робота – почти как в знаменитом Аватаре Джеймса Кэмерона. Пока человек в теле робота может лишь смотреть вокруг себя, однако создатели планируют дорабатывать «аватара», и уже осенью собираются показывать внутри шлема не только звук и картинку, но и запустить передачу тактильных чувств, чтобы в дальнейшем управлять руками и ногами робота.

Отдельное внимание аудитории привлек внеконкурсный проект команды «Рестрим». С помощью вай-фая и небольших датчиков для измерения направления, «Рестрим» оживили старые железные мясорубки и заставили их крутить небольшой диск с наполненной рюмкой. В результате получилась веселая игра, в которую мог сыграть каждый желающий. Игрокам необходимо крутить за ручки мясорубки, чтобы перевести рюмку на сторону соперника, проигравший выпивает рюмку. «Мясорубки отожгли!» – шутили потом участники.

Победу в номинации Business одержала команда GoStream. Двое молодых парней, Кирилл и Гриша, впервые встретившихся только на Хардатоне, с нуля разработали индикатор заполненности ящиков. По их словам, такой индикатор позволит предприятиям экономить до 500 млн. рублей, а также поможет сократить количество пустых ящиков на складах крупных фирм.

Хардатон - это не просто форум, но и место, где магические чудеса могут стать реальностью. Победители в номинации Technology команда WandIoT представила зрителям настоящую волшебную палочку! В действительности это пульт дистанционного управления, который, с помощью определённых взмахов, регулирует яркость приборов освещения.

Награду за самый весёлый проект получила команда Five за разработку IoT-поворотников для велосипедов, которые позволяют существенно сократить количество ДТП с участием велосипедистов.

В завершении форума председатель жюри, генеральный директор АО "Рестрим" Андрей Волгин, поблагодарил участников за проделанную работу и пожелал творческих успехов в дальнейших начинаниях.

Hardathon 2017 в очередной раз доказал, что интернет вещей - не просто наше светлое завтра, в вполне материальное сегодня. И нет сомнений, что представленные участниками разработки уже сейчас могут сделать жизнь человека хоть и немного, но все-таки удобнее.

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