Григорий Берёзкин: Эмоциональный интеллект – секрет величия России

Григорий Берёзкин - российский предприниматель, владелец группы компаний ЕСН. Основные сферы деятельности компаний — нефтяная промышленность и электроэнергетика, медиа и венчурные инвестиции. Член Попечительского Совета МГУ им. Ломоносова. C 2010 года является членом совета директоров ОАО «РЖД», председателем комиссии по электроэнергетике при РСПП. В 2017 году купил холдинг РБК и газету «Деловой Петербург».

Мы спросили Григория Викторовича о том, что это такое - «Умная страна»:

- Ещё несколько лет тому назад нам казалось, что всё в мире определяет IQ, но со временем оказалось, наиболее ценен другой показатель - EI - эмоциональный интеллект. Если говорить в масштабах страны, это её самобытность, культура, яркость…

Эмоциональный интеллект нашего народа, нашей страны очень высок, Россия – страна богатой и глубокой культуры и, может быть, поэтому мы, россияне, так особенно любим свою Родину. Именно богатый эмоциональный интеллект нашего народа лежит в основе не только прекрасных научных изобретений, которые перевернули мир, но и прекрасной литературы, как классической, так и современной. И само собой роль играет высокий уровень отечественной системы образования.

Ещё, помнится, Чехов говорил о том, что для того, чтобы изменить человека - нужно начать с его бабушки. То есть должно пройти три поколения. Но современный мир такой быстрый, что мы меняемся не через три поколения, а за считанные годы своей жизни. И эта потрясающая адаптивность, эта скорость изменений – основная черта времени, в котором мы живём. Это его главная прелесть.

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