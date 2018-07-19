Госуслуги на блокчейне: преимущества не без рисков

Госсектор, сложный и консервативный механизм, может стать прозрачнее. Внедрение блокчейн позволит отказаться от модели вертикального управления и упростит взаимодействие человека и госаппарата. Эксперты уверены, перевод некоторых госуслуг на распределенный реестр сделает их значительно доступнее. Однако на разработку новых экосистем понадобится время, готовых решений на рынке пока нет.

Как разгрузить госаппарат

Большое число посредников делает услугу сложнее. Стоимость ее растет. И это, конечно, вызывает недовольство у населения.

Многие страны начали интересоваться возможностями внедрения в госаппарат блокчейн. От новой технологии ожидают революционных перемен. К примеру, на блокчейн можно будет регистрировать собственность. Сегодня этот процесс является, скорее, бюрократической цепочкой. На бумажную волокиту уходят целые месяца. Блокчейн же поможет создать децентрализованную цифровую базу данных и транзакций. Любые сделки в такой системе происходят моментально, без комиссий.

С помощью распределенного реестра станет проще регистрировать бизнес. Все нужные договоры будут храниться в открытом журнале записей.

Однако у блокчейн есть и недостатки. Он не застрахован от случайных сбоев или целенаправленных атак. И самое главное, распределенный реестр не дает гарантий, что в него не будут заносить заведомо недостоверные данные.

Виртуальное резидентство и блокчейн-аукционы

Разработка технологий, облегчающих работу чиновников, уже началась. Так, в Польше блокчейн планируют использовать для более активной оцифровки государственных услуг.

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