Горошек, фазу!

В ННГУ им. Н. И. Лобачевского удалось индуцировать электрические токи в листе растения при умеренном повышении его температуры.

Растения существуют в изменчивых, а порой неблагоприятных условиях окружающей среды, что требует от них разнообразных адаптационных механизмов. Исследование стрессоров, адаптационных механизмов и путей управления ими открывает широкие перспективы для сохранения урожаев во время засухи, болезней и атаках вредителей. Большинство учёных изучает относительно медленные адаптационные процессы, длящиеся от нескольких часов до дней и даже недель. Но в случае стремительного воздействия стрессоров они могут оказаться неэффективными! Поэтому особенно важно выявить механизмы, приводящие к адаптационному ответу в пределах минут – десятков минут после начала действия стрессового фактора.

Один из таких быстрых адаптивных механизмов – электрические ответы растений. Их изучает группа Владимира Сухова, доцента кафедры Биофизики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Ею было впервые показано, что умеренное повышение температуры листа индуцирует в нём развитие небольших электрических ответов, которые продолжаются в течение нескольких минут. Приблизительно в половине экспериментов такие ответы наблюдаются при повышении температуры листа всего до 30°С, что обычно для лета.

Нагрев до 40 и 45°С, соответствующий развитию экстремально высоких температур, вызывает дополнительные электрические ответы. Такой результат имеет принципиальную важность, так как во всех предыдущих исследованиях электрические ответы индуцировались нагревом участков растения до 50°С и выше, что делало закономерным вопрос – а могут ли электрические ответы наблюдаться в обычных условиях? И оказалось, что могут.

Полученные научной группой Владимира Сухова результаты свидетельствуют о том, что генерация электрических ответов играет существенную роль в увеличении теплоустойчивости фотосинтетических процессов в листьях гороха.

Фото: botanichka.ru Горох посевной Pisum sativum

Регулируя способность растений к генерации электроответов или электрогенезу, можно научиться управлять их устойчивостью к погоде. Например, вовремя обрабатывать их стрессовыми гормонами, действующими в очень низких концентрациях.

Необходимым условием для такого управления станет ранняя диагностика температурного повреждения конкретного растения или группы. Над её созданием на основе отражательных индексов листа сейчас работает группа Сухова при поддержке Российского научного фонда (РНФ).

Статья об этом исследовании “High-temperature tolerance of photosynthesis can be linked to local electrical responses in leaves of pea” опубликована в журнале Frontiers in Physiology.

