Гляди в оба!

На факультете Психологии МГУ имени М.В. Ломоносова установили связь между иллюзиями и патологиями головного мозга. Изучению подверглась связь зрительного восприятия предмета с иллюзорным восприятием его массы.

Зрительный образ влияет на правильное или неправильное иллюзорное осязание. Иллюзия создается за счёт работы мозолистого тела — важного отдела головного мозга, связывающего полученную от разных органов чувств информацию.

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