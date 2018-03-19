Гляди в оба!
Гляди в оба!

В МГУ поставят диагноз с помощью иллюзий

На факультете Психологии МГУ имени М.В. Ломоносова установили связь между иллюзиями и патологиями головного мозга. Изучению подверглась связь зрительного восприятия предмета с иллюзорным восприятием его массы.

Зрительный образ влияет на правильное или неправильное иллюзорное осязание. Иллюзия создается за счёт работы мозолистого тела — важного отдела головного мозга, связывающего полученную от разных органов чувств информацию.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Организации: МГУ
Закон успеха Далее в рубрике Закон успехаАлександр Дубовенко, о том как сделать свой бизнес успешным Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО