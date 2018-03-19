Гляди в оба!
В МГУ поставят диагноз с помощью иллюзий
На факультете Психологии МГУ имени М.В. Ломоносова установили связь между иллюзиями и патологиями головного мозга. Изучению подверглась связь зрительного восприятия предмета с иллюзорным восприятием его массы.
Зрительный образ влияет на правильное или неправильное иллюзорное осязание. Иллюзия создается за счёт работы мозолистого тела — важного отдела головного мозга, связывающего полученную от разных органов чувств информацию.
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