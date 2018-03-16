«Физтехпарк» и «София-Антиполис» договорились о сотрудничестве
«Физтехпарк» и «София-Антиполис» договорились о сотрудничестве

Ведущий московский IT-хаб и крупнейший французский технопарк будут обмениваться стартапами и организуют взаимный скоринг проектов.

Московский IT-технопарк «Физтехпарк» и крупнейший французский технопарк «София-Антиполис» начинают сотрудничество сразу в нескольких областях. Договорённости об этом достигнуты на международной инвестиционной выставке MIPIM во Франции.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, соглашение между технопарками планируется подписать в ближайшее время, после обмена визитами специалистов.

«На первоначальном этапе мы договорились о сотрудничестве по трём  направлениям: обмен стартапами, взаимный скоринг и взаимодействие экспертов по стартапам, а также совместные исследования в области big data и искусственного интеллекта», - рассказал Александр Ручьёв. По его словам, аналогичные соглашения уже достигнуты с целым рядом крупных технопарков по всему миру, в числе которых Techcod (Гонконг), Le Salle (Барселона), «Адлерсхоф» (Берлин), а также ряд технопарков в Индии и Азии.

На сегодняшний день «София-Антиполис» - один из крупнейших технопарков Франции и Европы. Он работает уже 50 лет, и на сегодняшний день его резидентами являются 2400 компаний, в которых трудятся 36 тысяч человек.

Московский «Физтехпарк» открыл свои двери для резидентов полтора года назад, и сегодня на его базе скоринг и акселерацию проходят около тысячи стартапов, а резидентами являются более 50 компаний, включая крупнейшие российские IT компании. В планах - развитие технопарка, строительство дополнительных очередей и открытие в общей сложности 30 тысяч новых рабочих мест.

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