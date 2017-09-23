«Физтехпарк» поможет Индии решить транспортные и экологические проблемы

Российский технопарк «Физтехпарк» и индийский Научно-технологический парк г. Пуны 18 сентября, в рамках реализации программы 70-летия российско-индийских отношений, подписали Меморандум о взаимопонимании. Технопарки договорились о сотрудничестве по ряду направлений.

Большой интерес индийской стороны вызвала российская транспортная разработка «Стрела». Это система монорельса, главной особенностью которой является то, что вагончики состава подвешиваются на путевые балки сверху.

«Стрела» прекрасно подходит для индийских мегаполисов, так как позволяет открывать новые эффективные маршруты перевозки пассажиров поверх перегруженных дорог, не разрушая имеющуюся городскую инфраструктуру и не ухудшая ситуацию с пробками и перегруженным транспортом.

Индия с интересом изучает опыт других стран по использованию монорельсовых дорог и реализовала несколько собственных проектов в этой области. Удивительно, насколько простая уникальная технология подвесного монорельса обеспечила решение ряда узких мест индийских проектов. Подвесная структура «Стрелы» позволяет проложить маршрут поездов, как над улицами, так и над небольшими реками.

Индийская сторона намерена изучить возможности реализации монорельсовой системы «Стрела» и, в случае обнаружения таких возможностей, совместно работать над реализацией и внедрением этого проекта.

Другим важным направлением стало обсуждение проекта, направленного на решение вопроса по снабжению населения питьевой водой. Для Индии с ее климатом, перенаселенностью, степенью загрязнения и изношенности инфраструктуры, доступность чистой питьевой воды – серьезная проблема.

Понимание населением данной проблемы в Индии, к сожалению, находится на довольно низком уровне, что создает проблемы в области здравоохранения, поэтому стороны договорились разработать маркетинговую стратегию, разъясняющую важность употребления чистой питьевой воды.

Совместные решения направлены на создание инфраструктуры, обеспечивающей доставку питьевой воды до конечного потребителя без дополнительных логистических затрат.

Индийская сторона предложила ряд необычных инновационных решений стратегии совместного производства. Безусловно, разработанные решения будут сочетаться с технологиями, предложенными российской стороной.

Этот проект будет способствовать решению других важных задач: развитие микробизнеса и вовлечения в труд по обслуживанию инфраструктуры женщин.

Другими важными направлениями стало обсуждение разработок, реализации и применения новейших технологий в области оборудования и программного обеспечения, а также обмен информацией по созданию «умной» экосреды.

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