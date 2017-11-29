«Физтехпарк» - место встречи En&T-разработчиков

Уже четвёртая по счёту международная научно-практическая конференция «Инжиниринг&Телекоммуникации» проходит в эти дни, на излёте ноября, в «Физтехпарке». Цвет современной инженерной элиты, профессура, аспиранты и студенты собрались в ведущем IT-хабе столицы для того, чтобы снова нащупать пульс столь важной отрасли, востребованной как на государственном уровне, так и в каждом доме.

Как и в предыдущие годы, главным вдохновителем и организатором события выступил легендарный Московский Физико-Технический Институт, расположенный чуть более чем в километре от Физтехпарка. Как и в былые годы, русским коллегам помогли физики из-за рубежа. Совместно с Физтехом организатором нынешнего Форума выступили пекинский Tsinghua University и Университет Черногории. Всестороннюю поддержку мероприятию оказало также сообщество выпускником МФТИ – «Физтех-Союз».

Несколько десятков уже прозвучавших (на момент написания этой статьи) и пока ещё заявленных докладов в ходе пленарных сессий и круглых столов посвящены обзору последних инновационных разработок и концепций в области технологий телекоммуникации, разработки современных систем радиолокации и радиосвязи, а также информационных и вычислительных технологий.

Приветствуя гостей конференции, председатель ее программного комитета: членкорр РАН и профессор МФТИ Александр Дворкович отметил высокий уровень докладов, предварительно поступивших ему на отбор. «Думаю, что нам предстоит достаточно интересная работа, – заявил он. - Опыт предыдущих лет показал, что участникам не бывает скучно – очень много действительно интересных выступлений, продуктивных дискуссий – всегда есть что послушать».

По этой части трудно не согласиться – выкроить в плотном рабочем графике время и приехать в «Физтехарк» стоило уже хотя бы ради того, чтобы из уст разработчиков узнать о новых решениях для технологий «умный дом» и «умный город», которые сегодня активно внедряются во всём мире.

Так, генеральный директор «ПКК Миландра» Михаил Павлюк раскрыл некоторые детали представляемых его компанией разработок. Инженеры изрядно потрудились над тем, чтобы модули телеметрии оказались для потребителя доступными по цене.

«Рассуждая в этом направлении, мы решили, что можно было бы использовать электросчетчик в качестве базовой станции, который будет собирать всю информацию по квартире, и через этот канал будет направлять управляющие сигналы – закрыть воду, окна, потушить возгорание».

Основные типы сканеров отпечатков пальцев, применимых в системах биометрической аутентификаци, и принципы их работы.

А уже завтра в аудиториях «Физтехпарка» прозвучат новые доклады – как на узкоспециализированные темы, так и на те, что ближе к быту. В частности, организаторы обещают рассказ о новых решениях для биометрической аутентификации личности, принципах оценки возможностей оптического датчика для измерения температуры и даже некоей «интеллектуальной системе» помощи музыкантам.

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