Физтехпарк и крупнейший европейский технопарк Adlershof договорились о создании совместной акселерационной программы
Физтехпарк и крупнейший европейский технопарк Adlershof договорились о создании совместной акселерационной программы

Директор по развитию Физтехпарка Екатерина Елисеева обсудила возможности совместной работы с руководителями GTEC и берлинского технопарка «Adlershof»

Уже есть договоренность о взаимной поддержке стартапов. Также Berlin Adlershof договорились о создании совместной акселерационной программы с Физтехпарком и обменом стартапами.

Технопарк  Adlershof отличается от подобных ему  - это территория настоящего парка, в середине которого расположен университет.

Самое драгоценное сырье для руководства технопарка  – знания, потому что именно благодаря науке развивается инновационный бизнес. На базе технопарка сначала будущим предприятиям  помогают развивать их бизнес-идеи - инкубировать, проходить первые шаги, находить партнеров для финансирования их проектов и для улучшения технологий, приспосабливаться к рынку.

 Adlershof занимает площадь в 4,5 кв. км. В технопарке работает 17 тысяч человек, университете учатся 7 тысяч студентов. С 2014 года в Adlershof зарегистрировано более 1000 компаний, из них половина – инновационные, 16 научно-исследовательских институтов, из них - шесть департаментов университета.

У  технопарка простая структура и всего один владелец – государство, но организовывался он как частное предприятие. Совет директоров состоит из представителей политики, науки и промышленности. Профили технопарка - оптика, микросистемы, обновленная энергетика, биотехнологии, IT, аналитика.

На территории технопарка в настоящее время действует также инновационный бизнес-инкубатор, который предлагает своим клиентам – молодым инновационным фирмам –  специальную «инкубаторную инфраструктуру», консультации по бизнес-планированию, офисы и залы для проведения совещаний и конференций, финансовые консультации по грантам и программам поддержки, платформу для контактов и кооперации.

За первые девятнадцать лет своего существования из инкубатора выпущено 250 инновационных предприятий. В Berlin Adlershof действует также международный бизнес-инкубатор, основное направление деятельности которого – выстраивание кооперационных связей между инновационными предпринимателями различных стран. Всего в инкубаторе в 2010 году находились 36 предприятий из Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Индии, Канады, Польши, России, США, Украины, Франции, Чехии.

«Мы уже начали проработку соглашений с нашими партнерами в Берлине. Сейчас важно понять, проекты какой стадии необходимы нашим партнерам, и какие отрасли были бы интересны для инвестирования. Предварительно немецкая сторона выразила заинтересованность в разработках в области искусственного интеллекта, биотехнологий, hardware и software»,  –  отметила Екатерина.

В планах Физтехпарка сотрудничество и с другими европейскими странами  –  сейчас обсуждается возможность еще одной международной акселерационной программы.

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События: наука
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