Евгений Пожидаев: Президент России умеет слушать и слышать
Евгений Пожидаев: Президент России умеет слушать и слышать

Известный предприниматель рассказал «Русской Планете» о закулисье встречи с Владимиром Путиным

Известный российский бизнесмен, член сообщества предпринимателей «Деловая Россия»  Евгений Пожидаев не жалуется на количество встреч с интересными людьми. Но в ряду его встреч особым пунктом выделилась прошедшая в рамках акции «Бессмертный полк» аудиенция с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Предприниматель решил встретиться с главой государства, чтобы лично донести до него нынешнюю не самую простую ситуацию, в которой пребывает российское предпринимательство. И уже на этапе первых договорённостей о встрече с Президентом наш герой столкнулся с непробиваемой бюрократией. «Всевозможных предварительных встреч было с чиновниками неимоверное количество – попыток согласовать, определить время, - рассказал «РП» господин Пожидаев. - В 99% случаев я встречал лёгкую улыбку – мол, зачем с этими вопросами идти к президенту, если есть коллеги по бизнесу».

Но Евгений Пожидаев всё же решил идти до конца и, наконец, встреча с главой государства была ему согласована. Владимир Путин, по его признанию, оказался в реальности приятным и внимательным собеседником, который полностью погружается в разговор. «Считаю, что с нашего Президента нужно брать пример  всем нашим уважаемым чиновникам, потому что человек такого уровня, такого статуса, которому явно сложно приходится в работе, при этом невероятно открыто общается без каких бы то ни было барьеров», - признался Евгений Пожидаев. Бизнесмен также отметил, что глава государства настолько увлёк его самого интересной и содержательной беседой, что даже присутствие рядом серьёзной охраны совсем не ощущалось.

Разговор, в силу понятных причин, длился недолго и завершился тёплым деловым рукопожатием, на которое бизнесмен также обратил внимание: «Рукопожатие Президента серьёзное, но в тот же момент сдержанное», - заметил господин Пожидаев.

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