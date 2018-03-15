Евгений Пожидаев: Горжусь Герхардом Шредером!
Евгений Пожидаев

Евгений Пожидаев

Известный бизнесмен встретился с экс-канцлером Германии

Известному российскому бизнесмену, члену сообщества предпринимателей «Деловая Россия» Евгению Пожидаеву не привыкать по бизнесу и по жизни встречаться с интересными людьми. В беседе с «Русской Планетой» предприниматель поделился своими впечатлениями от состоявшейся недавно встречи с Герхардом Шредером - бывшим канцлером Германии, а ныне главой совета директоров «Роснефти». Наш собеседник оказался просто поражён тем, насколько прост в общении оказался этот человек, уже ставший частью европейской истории.
Теги:
Места: Россия
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