Есть ли жизнь без интернета?

В Кремле прокомментировали слухи о возможном отключении России от сети Интернет. Экономические методы шантажа не сработали, и, поговаривают, на Западе рассматривают возможность иных способов давления на нашу страну. Насколько реально осуществить эти планы и что будет, если мы лишимся доступа к всемирной паутине?

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет», - рассказал Клименко в интервью каналу НТВ. «Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», - считает советник.

Как добавил Клименко, Россия входит в тройку стран полного интернет-цикла, наряду с США и Китаем. Уже сегодня, по его словам, у нас в стране функционирует обособленная сеть, созданная по указу президента специально для госслужащих. В случае, если угроза отключения станет реальной, у России будет свой собственный интернет, который покроет все информационные потребности общества: у нас есть свои поисковики, свой сегмент социальных сетей, рекламная сеть и так далее.

Разговоры об обособлении от всемирной сети идут не первый год, причем нередко инициатором такого обособления выступают представители государства, как правило, под соусом национальной безопасности. То сайт какой отключат (яркий пример – сеть по поиску работы и сотрудников LinkedIn), то на соцсети покушаются – а вдруг кто решит «арабскую весну» через twitter в России устроить? Про мессенджеры уж не говорим, достаточно вспомнить постоянные бурчания в адрес Telegram, который, благодаря своей анонимности, стал настоящей находкой для террористов всех мастей, от доморощенных ваххабитов до головорезов из ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ и скоро будет окончательно уничтожена доблестными ВКС России).

Но российские власти, которые хоть и стремятся обезопасить свои виртуальные границы, все же вряд ли пойдут на такой радикальный шаг. Как заявил Клименко, регулирование интернета – нормальная практика во всех развитых странах мира, а экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского – «не наш выбор». Так что же произойдет, если вдруг Запад решит дернуть за рубильник и отключить нам сеть?

Для начала, это будет крайне трудно с технической точки зрения. Хотя бы потому, что интернет устроен по принципу сети, где нет единого центра. Отключишь один узел – в строй войдут другие. А Россия, к слову, в инфраструктурном плане весьма развитая страна. У нас работает несколько десятков провайдеров высшего уровня, следовательно, выходов в сеть слишком много.

Постойте, спросите вы, но ведь Крым американцам удалось как-то отключить от сети, пусть и частично? Что ж, надавить на две крупнейшие американские IT-компании – Microsoft и Google – в США смогли. В остальном проблем с доступом в сеть крымчане не испытывают, вот тебе пароль от вай-фая в лобби гостиницы, ни в чем себе не отказывайте, гости дорогие. Но, к сожалению, большинство компаний в сфере массовых коммуникаций, например, регулировщик сетевых адресов ICCAN, находятся на территории США, европейских альтернатив там не так уж и много, а значит, у Госдепа есть прямая возможность повлиять на них.

Что ж, если вдруг американцы найдут способы давления и продавят если не полное отключение, то определенного рода ограничения для России во всемирной паутине, отчаиваться не стоит. Клименко совершенно прав, заявляя, что у России есть собственная инфраструктура, которая позволит нам быть независимыми. Суверенными, другими словами.

Идея суверенного российского интернета не нова, этот вопрос отнюдь не праздный, ведь страны, которые пользуются импортной сетевой инфраструктурой и устройствами, очень уязвимы перед лицом западных спецслужб. Все технологии, начиная от процессоров и заканчивая операционными системами, заменить можно, было бы желание.

Не стоит забывать, что информационные технологии ─ это тоже военные технологии, как минимум двойного применения, считает Игорь Ашманов, управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», один из основателей российской IT-индустрии. Как рассказал Ашманов «Царьграду», доминирование в мире с помощью искусственного интеллекта может быть и в виде захвата территории с помощью гигантских боевых человекоподобных роботов, «либо с помощью захвата информационного пространства, выключения всего, что у нас здесь шевелится, потому что всё это американские технологии».

«Если верить в то, что произойдет Третья мировая война, то в нашем теперешнем состоянии американцы сумеют нам выключить почти всё. Это правда. Мы пока с ними не воюем. Но мы зависимы настолько, что легко опустить рубильник и выключить нам почти все… Наверное, метро будет ездить, свет, может быть, не погаснет, но все таксисты не найдут дорогу», - считает Ашманов.

Наша слабость – в нашей зависимости от западных технологий. Например, банки находятся в крайне уязвимом положении. «Цифровой суверенитет сейчас становится важным. Если у тебя нет цифрового суверенитета, у тебя отберут и обычный: экономический, дипломатический и военный. Страны сейчас начинают восстанавливать свою суверенность. Америка слабеет объективно, а либеральная модель мира рухнула, потеряла свою "мягкую силу", свою привлекательность. Просто не все это ещё поняли, в том числе сами американцы», - подытожил Ашманов.

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