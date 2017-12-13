Вся электроника делается в Москве

«Совокупная стоимость радиоэлектронных товаров собственного производства, произведённых за девять месяцев 2017 года в Москве, достигла 128,6 миллиардов рублей – это 14% от всего объёма продукции радиоэлектронной промышленности России. Прирост за девять месяцев составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (ДНПиП) на 6-м Отраслевом совещании с представителями радиоэлектронной промышленности города в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Налоговые поступления в городской бюджет составили за счёт этой статьи 10,6 миллиардов рублей.

«Правительство Москвы активно поддерживает инновационные компании в области радиоэлектронной промышленности. Благодаря этому отрасль в столице активно развивается по самым востребованным направлениям. Доля Москвы в общероссийских объёмах производства электронных микросхем за девять месяцев этого года достигла 98,1%», - объявил Алексей Фурсин. И напомнил, что в сфере производства продукции гражданского и двойного назначения деятельность в мегаполисе осуществляют более 250 крупных, средних и малых высокотехнологичных организаций.

Положительная динамика наблюдается и по другим позициям. Так, московскими предприятиями в январе-сентябре 2017 года произведено 500 тыс. полупроводниковых приборов и их частей – это 7% роста по сравнению с первыми девятью месяцами 2016 года. В категории «схемы интегральные электронные» рост составил 57,6% по сравнению с январём – сентябрём 2016 года, достигнув 737,1 миллионов изделий.

«Вектор развития сегодня направлен на импортозамещение компьютеров и периферийного оборудования. Московскими предприятиями в январе-сентябре этого года было произведено оборудования на сумму 5,1 миллиардов рублей. Это 29,5% роста по сравнению с январём-сентябрём 2016 года», - рассказал Алексей Фурсин. И подчеркнул, что доля Москвы в общероссийских объёмах производства в этой области составляет 20,4%.

Прирост показателей отмечен и в сфере производства коммуникационного оборудования. Согласно данным Мосгорстата, московскими предприятиями в январе-сентябре 2017 года произведено товаров в этой категории на сумму около 3,3 миллиардов рублей – это увеличение объёмов более, чем на 27%.

В отраслевом совещании приняли участие представители Правительства Москвы, Московской Торгово-промышленной палаты, Минпромторга РФ, профильных ассоциаций, руководство более 30 столичных компаний, эксперты рынка.

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