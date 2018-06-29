Электроды против артрита
Электроды против артрита

Разработана новая технология лечения артрита коленного сустава

В компании Tea придумали новую технологию лечения больных артритом коленного сустава. Это девайс, комбинирующий электромагнитную анестезию с  применением нестероидных противовоспалительных препаратов.

Новое устройство будет генерировать высокочастотные импульсы тока. Они фокусируются на больном нерве. В результате болевые импульсы у человека теряются. В отличие от многих других устройств это изобретение работает локально. Воздействие оказывается только на больной нерв, а не на большой участок кожи.

«Никаких рисков при использовании технологии нет. Если пациенты приложат аппарат не к тому месту, ничего не произойдет. Просто будет легкое онемение. Импульсы безопасны для организма. К тому же, как показывает практика, пациенты редко ошибаются и правильно используют такие приборы», - отметил автор идеи,  владелец и основатель компании Tea Никита Дегтярев.

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События: наука
Персоны: ученые
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