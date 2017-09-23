Экосистема для Экосистемы

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Первый блокчейн-хакатон от ICO Lab в "Физтехпарке"/ фото: "Русская Планета"

Cвыше ста молодых программистов и студентов ведущих российских технологических вузов собрались утром в субботу, 23 сентября, в московском «Физтехпарке» на первый блокчейн-хакатон от компании ICO Lab Ecosystem - первой в мире платформы полного цикла для проведения ICO.

В течение нынешнего уикенда шесть команд будут решать задачу технического обеспечения для экосистемы.

Речь идёт о трёх её компонентах:

Скоринг проектов

Система Escrow

Рынок экспертов

Проекты должны быть представлены на базе блокчейн-технологии Ethereum.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор по инновациям Физтехпарка Сергей Ручьёв, который рассказал о разнообразных возможностях для проведения подобных мероприятий на данной инновационной площадке..

«Экосистема Технопарка полностью готова обеспечить все возможности для круглосуточного мозгового штурма и полноценного отдыха участников хакатона», - отметил Сергей Ручьёв .

Сергей Ручьёв, директор по инновациям "Физтехпарка"

Также перед участниками выступил технический директор ICO Lab Ecosystem Валентин Ливкин. Разъяснив технические аспекты, он напомнил командам и о солидном призовом фонде для лучших участников хакатона.

Так, команда-лидер получит 200 тысяч рублей, занявшие вторые и третьи места получат 100 и 50 тысяч рублей соответственно. К тому же, сверх фиатных поощрений, каждая из команд призеров получит 1000 токенов ILE (1 ILE = 1$). Кроме того, лучшие из лучших смогут стать сотрудниками компании ICO Lab.

Валентин Ливкин, технический директор ICO Lab Ecosystem

Результаты первого блокчейн-хакатона станут известны уже к вечеру воскресенья, 24 сентября.

«Список участников ещё не закрыт, - рассказал «Русской Планете» Валентин Ливкин. – Каждый желающий может зарегистрироваться на хакатон и побороться за победу».

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