E-commerce 3.0

AliExpress, eBay и другим интернет-магазинам придется перестроить бизнес-модели. Внедрение блокчейн может кардинально изменить сферу e-commerce, в которую придут новые игроки. Эксперты уверены, крупнейшие интернет-площадки смогут продолжить работать в новых условиях, однако вынуждены будут уступить часть рынка.

Мастодонты интернет-продаж

Торговля в сети началась с самого ее зарождения. В начале 90-х компания Pizza Hut позволила покупателям заказывать свою продукцию online. Услуга произвела фурор. Такие же серверы стали открывать другие компании.

Современный вид торговля в интернете стала принимать уже в 1995 году. В этом году появился один из крупнейших online-магазинов Amazon.com. Его основатель Джефф Безос решил не продавать продукты питания – они слишком быстро портились. Поэтому выбор пал на книги, музыкальные записи и фильмы.

Одновременно был открыт другой гигант e-commerce ­­– eBay. Это интернет-аукцион. Буквально за два года на нем провели 2 миллиона сделок.

В 2000-м году во время «кризиса доткомов» – компаний, работающих в интернете, – Amazon и eBay не стали жертвами. Они не только не понесли потери, а, наоборот, нарастили прибыль, активно используя систему скидок.

Полную версию статьи читайте на портале нашего спецпроекта «Умная страна»

Далее в рубрике