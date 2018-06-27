E-commerce 3.0
E-commerce 3.0

Как блокчейн изменит интернет-торговлю

AliExpress, eBay и другим интернет-магазинам придется перестроить бизнес-модели. Внедрение блокчейн может кардинально изменить сферу e-commerce, в которую придут новые игроки. Эксперты уверены, крупнейшие интернет-площадки смогут продолжить работать в новых условиях, однако вынуждены будут уступить часть рынка.

Мастодонты интернет-продаж

Торговля в сети началась с самого ее зарождения. В начале 90-х компания Pizza Hut позволила покупателям заказывать свою продукцию online. Услуга произвела фурор. Такие же серверы стали открывать другие компании.

Современный вид торговля в интернете стала принимать уже в 1995 году. В этом году появился один из крупнейших online-магазинов Amazon.com. Его основатель Джефф Безос решил не продавать продукты питания – они слишком быстро портились. Поэтому выбор пал на книги, музыкальные записи и фильмы.

Одновременно был открыт другой гигант e-commerce ­­– eBay. Это интернет-аукцион. Буквально за два года на нем провели 2 миллиона сделок.

В 2000-м году во время «кризиса доткомов» – компаний, работающих в интернете, – Amazon и eBay не стали жертвами. Они не только не понесли потери, а, наоборот, нарастили прибыль, активно используя систему скидок.

Полную версию статьи читайте на портале нашего спецпроекта «Умная страна»

Теги:
События: наука
Реклама для цифрового поколения Далее в рубрике Реклама для цифрового поколенияКак новые технологии меняют форматы продвижения товаров и услуг

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО