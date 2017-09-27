В ДВФУ разработали нанотрубки, стимулирующие иммунитет
В ДВФУ разработали нанотрубки, стимулирующие иммунитет

Российские учёные разработали наночастицы для создания антиинфекционных вакцин нового поколения

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали наночастицы тубулярных иммуностимулирующих комплексов (ТИ-комплексов) для создания антиинфекционных вакцин нового поколения.

В основе ТИ-комплексов — биологически активные соединения из кукумарии и морских водорослей. Полученные учёными наноразмерные трубки (тубулы) содержат антиген микроба, за счет чего имитируют микроорганизмы и стимулируют иммунитет.

Как сообщила профессор кафедры Биохимии, микробиологии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Нина Санина, ТИ-комплексы самоорганизуются из смеси трёх компонентов: тритерпенового гликозида из кукумарии (Cucumaria japonica), холестерина и гликолипида моногалактозилдиацилглицерина (МГДГ) из морских водорослей. Профессор отметила, что ТИ-комплексы более эффективны, чем самые сильные адъюванты (факторы, стимулирующие иммунный ответ), и безопаснее традиционных вакцин.

«Биологически активные соединения из морских обитателей придают ТИ-комплексам особые свойства. Так, гликолипид МГДГ из морских водорослей содержит высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот, обладающих  иммуномодулирующими свойствами. Ультранизкие дозы веществ из кукумарии стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет», — уточнила Нина Санина.

Исследования ученых ДВФУ направлены на предупреждение опасных заболеваний, широко распространённых на Дальнем Востоке (например, клещевого энцефалита), а также глобальных  инфекций, таких как грипп и другие. На первом этапе выполнены важные работы с белковым антигеном энтеропатогена Yersinia pseudotuberculosis — возбудителем дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки (псевдотуберкулёза), который генетически очень близок к возбудителю чумы Yersinia pestis.

Авторами разработок являются сотрудники кафедры Биохимии, микробиологии и биотехнологии ДВФУ: профессора Эдуард Костецкий и Нина Санина, молодые ученые Андрей Мазейка, Наталья Чопенко и Людмила Давыдова. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Также в исследованиях принимают участие научные сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии и Института эпидемиологии и микробиологии Дальневосточного отделения РАН, Института биоорганической химии (Москва), Университета Саламанка (Испания), Университета штата Техас (США).

Результаты работы опубликованы в журнале BioMed Research International.

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События: наука, здоровье
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