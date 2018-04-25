Доступно только по подписке

В информационную эру количество потребляемого людьми контента растет с огромной скоростью. А его распространение переходит в интернет, который заменяет собой все остальные способы доставки информации. Самый громкий, но далеко не единственный пример таких изменений – полный отказ американского журнала Time от печатных тиражей.

Но при распространении контента через интернет возникает проблема монетизации. Цена рекламы в онлайн-пространстве заметно отличается в меньшую сторону, а пользователи часто ставят программы, которые и вовсе убирают все баннеры. Если же речь идет о видео-контенте, то в интернете никак не получится внедрить полноценные рекламные блоки, как, например, на телевидении. А уж музыку с рекламой слушать и вовсе готовы единицы.

Все это приводит к тому, что компании ищут новые способы заработать на своем контенте. Один из самых популярных на Западе сейчас – распространение по подписке. В России тоже появляется все больше операторов, работающих по этой модели.

Первые и самые успешные примеры контента по подписке появились именно в музыкальной и кино-сферах. Это стало практически единственным способом не терять деньги при производстве дорогостоящих материалов.

Самый крупный в интернете оператор, продающий по подписке видео – Netflix. Их сервис, работающий во всех странах мира кроме Северной Кореи, Сирии и Крыма, не только транслирует фильмы и сериалы, но и снимает собственные. При чем, количество снятых Netflix Originals фильмов и сериалов за один год больше, чем у любого телеканала.

В России Netflix работает пока не полностью: сериалы не перевели на русский язык. Но в нашей стране есть собственные сервисы, которые по подписке предоставляют доступ к большим медиатекам. Кино, например, распространяет достаточно большое количество конкурирующих сервисов, таких как ivi и Megogo. А среди сериалов лидер – Амедиатека, которая самостоятельно переводит на русский практически все сериалы и имеет эксклюзивный контракт с HBO. Отличительной чертой российских сервисов является то, что часть их медиатеки можно смотреть бесплатно с рекламой. Некоторые сервисы дополнительно ограничивают максимальное качество видео в бесплатном варианте или предоставляют самые популярные фильмы и сериалы только за деньги, однако подписка практически всегда не обязательна.

В музыкальной индустрии взлет потоковых сервисов по подписке был стремительным. Во многом это заслуга компании Apple, которая выпустила на рынок Apple Music. Подобные сервисы были и раньше, но именно Apple благодаря большой аудитории лояльных пользователей и грамотному маркетингу удалось сделать свой продукт по-настоящему массовым.

Пользователям понравилась идея доступа к огромному числу треков за небольшую фиксированную плату: сервисом Apple Music пользуется около 27 миллионов человек. Поэтому многие компании последовали примеру гиганта из Купертино, представив собственные потоковые сервисы. Среди них российские Яндекс музыка и Вконтакте. В результате даже у россиян, которые всегда славились своей любовью к пиратскому контенту, кардинально меняется представление о прослушивании музыки: число пользователей сервисов растет и все больше людей называют разумной трату на музыкальную подписку.

Немного иначе обстоят дела среди средств массовой информации. Крупные СМИ, несмотря на все ограничения, вполне успешно могут монетизировать свой контент классической банерной рекламой на сайте. А вот переход на модель подписок наоборот часто пугает редакторов, так как она неизбежно вызовет падение числа читателей.

Однако и среди них все больше тех, кто готов на такой эксперимент. Первыми попробовали продавать подписку на свои сайты американкие издания Wall Street Journal и Financial Times. Их опыт оказался успешен – на издания подписалось большое количество человек, которые регулярно платили за получаемый контент.

В России впервые модель PlayWall (текст по подписке) ввели в онлайн-версии газеты «Ведомости». Главный редактор издания рассказывала, что считает этот опыт успешным – в 2014 году газета сообщала, что доля их онлайн-выручки составляет 24%.

Еще один успешный, пример СМИ, которое ввело доступ к своему контенту по подписке – телеканал «Дождь». После скандала с вопросом о блокаде, который привел к отключению Дождя от большинства кабельных операторов, стоял вопрос о закрытии канала, так как исчезли способы монетизации. Только переход на вещание в интернете по подписке позволил Дождю продолжить свое существование, получая необходимые для этого ресурсы.

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