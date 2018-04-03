Дорогу освоит молодежь

В научно-производственном центре прикладной оптики Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялась 11-я Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов
В мероприятии, которое прошло на территории предприятия Холдинга «Швабе» – Государственного института прикладной оптики (ГИПО), приняли участие более 80 молодых ученых и специалистов организации.
Эксперты выступили с докладами в трех тематических секциях и поборолись за призовые места в каждой из них.
В рамках двухдневной программы был заслушан 21 доклад, в том числе по темам «Оптико-электронное приборостроение и оптико-физические исследования», «Оптические технологии и компонентная база» и «Моделирование оптико-физических процессов»…
По словам генерального директора ГИПО Виллена Балоева, на сегодняшний день в ГИПО трудятся 245 молодых ученых и специалистов, чья сфера деятельности связана с оптическими, лазерными и оптико-электронными технологиями.
«Мы проводим конференцию, чтобы популяризировать результаты исследований и разработок молодых профессионалов, расширить область их применения», - прокомментировал он.
«Здесь каждый участник может представить свои новаторские идеи и предложения, обменяться опытом с коллегами, обсудить самые актуальные вопросы отрасли. Мы очень рады, что с каждым годом интерес к мероприятию со стороны молодых специалистов института неуклонно растет.
Это демонстрирует их целеустремленность, амбициозность и вовлеченность в профессию»
Также, на пленарном заседании конференции с докладами выступили начальник сектора Александр Мингалев и ведущий научный сотрудник института Александр Скочилов. Они представили доклад по итогам участия в открытом конкурсе на лучшее решение в области создания интеллектуальных технологий дешифрирования видовой аэрокосмической информации и рассказали о разработке гравитационно-волнового детектора в рамках научно-исследовательского проекта «Дулкын».
По результатам конференции, первое место в секции «Оптико-электронное приборостроение и оптико-физические исследования» занял инженер-конструктор третьей категории Павел Макеев.
Он представил доклад на тему особенностей проектирования печатных плат для оптико-электронных приборов. Второе место за сравнительный анализ характеристик матричных фотоприемных устройств получил инженер-программист третьей категории Владислав Дементьев.
«Бронза» секции досталась инженеру Денису Егошину за исследование аппаратуры для измерения яркости объектов при испытаниях приборов ночного видения.
В секции «Моделирование оптико-физических процессов. Программное обеспечение в оптико-электронных системах» первым стал инженер-программист Иван Григорьев, представивший доклад на тему имитационного математического моделирования излучения струй самолетных и ракетных двигателей.
«Серебро» секции получил инженер-программист Данил Баймухаметов за доклад о портативном блоке регистрации изображений в оптико-электронных устройствах специального назначения.
Третье место жюри присудило инженеру-программисту Андрею Белову за исследование применения нейронных сетей в задачах распознавания изображений.
Также, первого места в секции «Оптические технологии и компонентная база» был удостоен инженер-технолог второй категории Евгений Муравьев.
Молодой ученый представил доклад о стабильности спектральной границы пропускания УФ-фильтра при использовании ионного ассистирования. Второе место занял инженер-технолог второй категории Кирилл Коренной с исследованием на тему «Демультиплексор со спектральным разделением каналов».
Ведущий инженер-программист Юрий Добрынин, представивший доклад на тему «Результаты разработки беспроводного передатчика энергии для сканирующих узлов», награжден Почетной грамотой за «Самое оригинальное техническое решение».Далее в рубрике Ловушка для тёмной материиРоссийские учёные помогут здорово сэкономить коллегам из ЦЕРНа Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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