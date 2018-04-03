Дорогу освоит молодежь

В мероприятии, которое прошло на территории предприятия Холдинга «Швабе» – Государственного института прикладной оптики (ГИПО), приняли участие более 80 молодых ученых и специалистов организации.

Эксперты выступили с докладами в трех тематических секциях и поборолись за призовые места в каждой из них.

В рамках двухдневной программы был заслушан 21 доклад, в том числе по темам «Оптико-электронное приборостроение и оптико-физические исследования», «Оптические технологии и компонентная база» и «Моделирование оптико-физических процессов»…

По словам генерального директора ГИПО Виллена Балоева, на сегодняшний день в ГИПО трудятся 245 молодых ученых и специалистов, чья сфера деятельности связана с оптическими, лазерными и оптико-электронными технологиями.

«Мы проводим конференцию, чтобы популяризировать результаты исследований и разработок молодых профессионалов, расширить область их применения», - прокомментировал он.

«Здесь каждый участник может представить свои новаторские идеи и предложения, обменяться опытом с коллегами, обсудить самые актуальные вопросы отрасли. Мы очень рады, что с каждым годом интерес к мероприятию со стороны молодых специалистов института неуклонно растет.

Это демонстрирует их целеустремленность, амбициозность и вовлеченность в профессию»

Также, на пленарном заседании конференции с докладами выступили начальник сектора Александр Мингалев и ведущий научный сотрудник института Александр Скочилов. Они представили доклад по итогам участия в открытом конкурсе на лучшее решение в области создания интеллектуальных технологий дешифрирования видовой аэрокосмической информации и рассказали о разработке гравитационно-волнового детектора в рамках научно-исследовательского проекта «Дулкын».

По результатам конференции, первое место в секции «Оптико-электронное приборостроение и оптико-физические исследования» занял инженер-конструктор третьей категории Павел Макеев.

Он представил доклад на тему особенностей проектирования печатных плат для оптико-электронных приборов. Второе место за сравнительный анализ характеристик матричных фотоприемных устройств получил инженер-программист третьей категории Владислав Дементьев.

«Бронза» секции досталась инженеру Денису Егошину за исследование аппаратуры для измерения яркости объектов при испытаниях приборов ночного видения.

В секции «Моделирование оптико-физических процессов. Программное обеспечение в оптико-электронных системах» первым стал инженер-программист Иван Григорьев, представивший доклад на тему имитационного математического моделирования излучения струй самолетных и ракетных двигателей.

«Серебро» секции получил инженер-программист Данил Баймухаметов за доклад о портативном блоке регистрации изображений в оптико-электронных устройствах специального назначения.

Третье место жюри присудило инженеру-программисту Андрею Белову за исследование применения нейронных сетей в задачах распознавания изображений.

Также, первого места в секции «Оптические технологии и компонентная база» был удостоен инженер-технолог второй категории Евгений Муравьев.

Молодой ученый представил доклад о стабильности спектральной границы пропускания УФ-фильтра при использовании ионного ассистирования. Второе место занял инженер-технолог второй категории Кирилл Коренной с исследованием на тему «Демультиплексор со спектральным разделением каналов».

Ведущий инженер-программист Юрий Добрынин, представивший доклад на тему «Результаты разработки беспроводного передатчика энергии для сканирующих узлов», награжден Почетной грамотой за «Самое оригинальное техническое решение».

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