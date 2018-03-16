Джентльмены рискуют…

Хотя представительниц прекрасного пола в России нечасто встретишь в составе советов директоров (их доля в них составляет примерно 12 %), всего три женщины-директора в компании могут способствовать повышению её рыночных показателей и рентабельности — к такому выводу пришли учёные Санкт-Петербургского государственного университета и НИУ «Высшая школа экономики».

Доцент кафедры Финансов и учёта СПбГУ Татьяна Гаранина и доцент НИУ ВШЭ Александр Муравьёв проанализировали свыше 500 публичных нефинансовых компаний, акции которых торговались на фондовом рынке с 1998 по 2014 год. Эксперты выяснили, что в 32% этих компаний в совете директоров присутствовала хотя бы одна женщина, а в составе советов директоров 40% компаний не было ни одной.

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