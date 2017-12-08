С детства воспитывать чувство прекрасного

На северо-западе Москвы открылся необычный технопарк. Детей здесь научат проектировать здания, улицы, набережные, создавать красивые и функциональные предметы интерьера, конструировать детали сложного промышленного оборудования. Успешные ученики получат возможность пройти летнюю практику в архитектурных бюро Италии, Чехии и Франции.



Новый детский технопарк, четвёртый по счёту, создан на базе Московского центра упаковки (АО МЦУ) по адресу улица Зорге, д.9/а. Технопарк предлагает несколько направлений обучения: «Архитектура и дизайн», «Макетирование», «Инженерные решения», а также ряд программ для получения знаний и навыков в сфере продвижения и правового оформления проектов. Дети здесь получат возможность пообщаться с ведущими архитекторами и инженерами, узнают основы управленческих навыков, разберутся в тонкостях юриспруденции, создадут макеты и образцы упаковки нового поколения, посетят экскурсии на упаковочное производство.



В детском технопарке при АО МЦУ есть всё необходимое для практических занятий: 3D-принтер, режущие и пишущие плоттеры (устройства для построения чертежей), современное оборудование для производства упаковки и компьютеры.



В Москве планируют создать целую систему детских технопарков. Для этого объединяют возможности средних и высших учебных заведений, резидентов технопарков, промышленных предприятий. Все они должны в первую очередь помочь школьникам определиться с выбором профессии, а также подготовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных предприятий. Самые успешные ученики подписывают отложенный трудовой договор с компанией — индустриальным партнёром, и после получения соответствующего образования приходят в эту компанию на работу.



Первые два детских технопарка открылись в столице в 2016 году: первый — «Мосгормаш» (обучение проводится по направлениям «Космонавтика», «Робототехника» и «Геоинформатика»), второй — технополис «Москва» ( «Авиамоделирование», «Робототехника», «Нанотехнологии», «Промышленный дизайн», «Информационные технологии»). С момента их открытия там прошли обучение уже более 5000 детей. В ноябре 2017 года в столице заработал третий детский технопарк — «Байтик» в Троицке (ТиНАО), где акцент сделан на программировании и информационных технологиях. До конца года планируется открыть в Москве ещё восемь детских технопарков.

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