Cнимаем кассу!

Нейросети стали проникать во все стороны нашей жизни. На этот раз они добрались даже до мирового кинематографа. Учёные московской Высшей школы экономики разработали нейросетевую модель, способную спрогнозировать финансовый успех любой киноленты!

К примеру, применив свою модель к известному своим захватывающим сюжетом фильму «Код да Винчи», они пришли к выводу, что если бы его бюджет был на 15 миллионов долларов выше, а сам фильм – сиквелом и длиннее всего на три минуты, его кассовые сборы выросли бы на 25%. Нефероятно, но факт! Но обо всём по порядку.

На самом деле на коммерческий успех фильма влияет множество факторов — от его бюджета и жанра до наличия и количества спецэффектов, уровня актёров, возрастных ограничений и количества экранов, на которых он демонстрируется. Предсказать, что и в какой мере скажется на результатах проката, сложно, но благодаря развитию современных технологий, оказалось, вполне возможно.

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