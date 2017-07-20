Быстрее звука

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Дабы не копировать с опозданием японские «Синкансены» и французские «Евростары», сибирские ученые решили представить на суд научной общественности свое видение пассажирского транспорта будущего.

По их мнению, старый добрый поезд на электрической или тепловой тяге вскоре уйдет в исторический архив, освободив место вакуумным поездам, дирижаблям-троллейбусам и пассажирским капсулам на тросах.

Научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН,​ кандидат технических наук Денис Наливайченко комментирует, что в научно-популярной повестке все чаще обсуждаются идеи инновационных средств передвижения для города и междугородних маршрутов.

Идея «вакуумного поезда» не нова, она была изложена еще в 1911 году профессором Томского политехнического института Борисом Петровичем Вейнбергом в монографии «Движение без трения». В 1939-1943 годах работа над созданием такой техники на макетах велась в Германии под руководством Третьего рейха, которому требовалось не только чудо-оружие, но и чудо-транспорт. В послевоенное время более проработанные проекты возникали в Швейцарии и США.

«Известны два технологических предела. Первый связан с силой трения»- говорит Денис Наливайченко, - «На скоростях около 200 километров в час пара «колесо-рельс» перестает нормально работать. Но проблема решается. Например, созданием магнитной подушки, но на следующем рубеже, порядка 500 километров в час, почти вся энергия начинает уходить на преодоление аэродинамического сопротивления. Вывод, - если воздух становится препятствием номер один, его надо убрать — то есть создать вокруг вагона безвоздушную среду».

Сегодня на ученых советах РЖД регулярно обсуждаются перспективы вакуумного транспорта. В стране есть отдельные сообщества ученых и инженеров, в том числе в ИТПМ СО РАН, где была создана небольшая рабочая группа — в основном из молодых ученых и даже студентов. Но, к сожалению, всем российским энтузиастам мешает раздробленность и без того немногочисленных сил и ресурсов.

Ученые уверены, что сама система будет обладать существенным набором преимуществ в сравнении с существующими видами транспорта. Это совершенно особый вид, требующий разработки всех его элементов с чистого листа: тоннелей или эстакад, трубопроводов, насосов, переходных шлюзов, подвижного состава, систем управления и жизнеобеспечения.… Так что для начала, создание принципиально новой транспортной системы должно иметь под собой серьезное обоснование.

Инициативная группа из ИТПМ СО РАН на сегодня определила круг задач, решить которые ей по силам. И первой трассой, на примере которой будут разработаны все расчеты повышения аэродинамической эффективности «вакуумной дороги», станет трасса Москва — Санкт-Петербург.

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