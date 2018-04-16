Будущий флагман русской авиации

Первый полет обновленная версия широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского лайнера Ил-96 должна совершить в 2019 году. Об этом заявил исполнительный директор Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) Сергей Исаенко корпоративной газете «Воронежские крылья».

«Что касается Ил-96-400М, то это интересная и перспективная программа, которая будет полностью реализована на нашем заводе. Сейчас мы проектируем и строим первую опытную машину, которая, как планируется, должна подняться в воздух в 2019 году», — сказал Исаенко.

Догнать Запад

Ил-96 нельзя назвать абсолютно новой машиной. Первый полет опытный образец совершил 28 сентября 1988 года. Пилотировал самолет летчик-испытатель Станислав Григорьевич Близнюк (1934-2008). Прародителем Ил-96 считается дальнемагистральный Ил-86. На конец 1980-х годов СССР обладал превосходной по характеристикам машиной, однако лихолетье 1990-х годов едва не похоронило проект.

В общей сложности было выпущено около 30 Ил-96 для нужд гражданской авиации РФ и Кубы, а также для специального летного отряда (СЛО) «Россия». Достаточно сказать, что Ил-96 является бортом номер один. Именно на нем передвигается президент РФ Владимир Путин, совершая перелеты в другие города и страны. Для коммерческой эксплуатации Ил-96 в нынешнем виде непригоден. В 2014 году «Аэрофлот» прекратил полеты на этой машине, но на проекте не был поставлен крест.

7 ноября 2015 года генеральный конструктор Авиационного комплекса им. Ильюшина Николай Таликов заявил о грядущей модернизации самолета. Главная проблема Ил-96 — неэкономичная четырехдвигательная силовая установка. Кроме того, в машине необходимо улучшить систему управления и установить более совершенное бортовое оборудование. Радикальные перемены, связанные с повышением комфорта пассажиров, произойдут в салоне лайнера (вместимость лайнера составит 435 мест).

Цель модернизации — подтянуть Ил-96 до уровня западных аналогов. Только комплексное обновление машины позволит ей стать конкурентом гигантов от Boeing и Airbus. На текущий момент специалисты не говорят о перспективах экспорта. Сегодня важно, чтобы самолет под названием Ил-96-400М прижился на российском рынке и как можно быстрее.

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