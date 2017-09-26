Блокчейн-хакатон в Физтехпарке: революционные решения!

Два дня напряженной работы и бессонная ночь — именно такую цену должны были заплатить все собравшиеся на мероприятие программисты – как уже опытные разработчики, так и студенты ведущих технологических вузов с пока ещё скромными портфолио.

Ещё бы! Организаторы мероприятия поставили перед участниками нешуточную задачу: в кратчайшие сроки необходимо было разработать и выставить на суд жюри эффективное решение для автоматизированной децентрализованной экосистемы по проведению легальных ICO — Smart Valley. Если говорить проще — систему контроля над законностью осуществляемых блокчейн-транзакций. В качестве платформы для будущих разработок был выбран блокчейн Ethereum.

В предлагаемых условиях растрачивать время зря было бы просто непозволительной роскошью, поэтому участники разумно воспользовались отведённым ресурсом. Не все команды смогли дойти до конца, поэтому из всего количества заявленных коллективов до финала добралось лишь 8 лучших. Немало помогла им в этом энергетическая подпитка, организованная компанией «Red Bull».

Стоит отметить и призовой фонд, размер которого составил 350 000 рублей (не считая призовых токенов). Результаты работы команд на хакатоне1 оценивали представители Сбербанка, ФРИИ, МФТИ и лучшие специалисты в технологии блокчейн.

В перерыве презентационной части корреспондентам «Русской Планеты» удалось пообщаться с одним из экспертов оценочной комиссии, представителем Blockchain Association в Москве, Сергеем Бесединым, который подвёл промежуточные итоги и оценил готовность команд:

«Все команды представили интересные работы! — отметил господин Беседин. — Безусловно, многие проекты имеют между собой много общего, так как тематика задания заключалась в разработке, так называемых, «трёх ветвей» - это скоринг проектов, система Escrow и рынок экспертов. Однако в представленных решениях команд есть и множество особенностей, которые делают работы участников уникальными!»

Подводя итоги, председатель экспертной комиссии, директор по инновациям «Физтехпарка», Сергей Ручьёв, отметил высокий уровень всех команд. Помимо прочего, он особо отметил, что блокчейн – технология нашего будущего и разработки в этом направлении стоит вести непрерывно.

По итогам хакатона ICO Lab, главный приз в размере 200 000 рублей и 1000 токенов ILE получила команда CoCoin, за разработку проекта с системой скоринга и контроля над легальностью осуществляемых транзакций. Вместе с материальным вознаграждением победители получили приглашение на бизнес-встречу с представителями Сбербанка, главным спонсором биткоин-хакатона.

«Идея для названия команды пришла буквально за пару минут до начала хакатона!» — рассказал в интервью «Русской Планете» участник команды-победителей Павел Иванов — На задумку для проекта времени понадобилось гораздо больше, порядка трёх часов. Мы понимали, что эта идея выстрелит, и в какой-то момент хотели даже развернуться и уйти домой самостоятельно дорабатывать этот проект! (смеётся) Но всё-таки мы нашли лазейку для того, чтобы оставить идею за собой, и в итоге все получилось как нельзя лучше!»

Второе место с призом в 100 000 тысяч рублей и 1000 токенов ILE заняла команда Mad Idea с проектом для подтверждения качества выполнения smart-контракта.

Тройку лидеров с вознаграждением в 50 000 рублей и 1000 токенов ILE замкнула команда Feen Bringer. Их проект представлял собой систему страхования на выполнение smart-контрактов, которая позволяет создать максимально эффективный механизм запуска ICO-проектов.

Отдельный приз от ФРИИ достался команде Evolve; акселератор NUMA своим специальным призом отметил студентов МФТИ, собравшимся в команду ReefCoin и предложившим на суд жюри платформу для продвижения ноунейм-магазинов и систему безопасности транзакций путем проверки торговых площадок арбитражем. Физтеховцы удостоились специального Golden Ticket, гарантирующего менторскую поддержку от экспертов NUMA и возможность в течение двух месяцев использовать офис акселератора для развития своего стартапа.

Помимо главных наград был разыгран приз зрительский симпатий, от ресурса Freedman.club и Cryptomore.io, который достался команде из Московского приборостроительного техникума с их проектом «Надёжность на бирже фриланса».

Таким запомнился первый в московском «Физтехпарке» блокчейн-хакатон и зрителям, и участникам. При этом, как заметил в интервью «Русской Планете» директор по инновациям «Физтехпарка» Сергей Ручьев, проведение подобных мероприятий непременно станет доброй традицией московского «Физтехпарка».

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1 хакатон - (англ. hackathon, от hack (хакер) и marathon — марафон) — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

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