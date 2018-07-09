Блокчейн-государство Децентурион раздало паспорта россиянам
Блокчейн-государство Децентурион раздало паспорта россиянам

Жителям Decenturion обещают бесплатные цифровые активы — токены

Единственное в мире блокчейн-государство Decenturion (Децентурион) провело в Москве съезд и выдало своим гражданам паспорта. Мероприятие прошло в большом лофт-холле у метро Автозаводская. Министры Децентуриона прочитали лекции, объяснив структуру органов власти новой страны и то, как проект будет работать.

Страна стартапов и токенов

История Децентуриона началась месяц назад — на саммите ООН Blockchain for Impact. На этом мероприятии впервые «таинственная и амбициозная группа», как тогда называли авторов проекта в СМИ, презентовала идею создания первого в мире государства, основанного на прямой демократии и управляемого через блокчейн.

Децентурион не имеет физических границ, его граждане объединены лишь в виртуальном пространстве. Один из создателей блокчейн-государства министр информации Николай Евдокимов, известный также как учредитель криптовалютного фонда Cryptonomics Capital, заявил на презентации в Москве, что у Децентуриона сегодня более 120 тыс. граждан. Каждый день их число увеличивается на 10 тыс. человек.  

По сути, Децентурион является блокчейн-платформой для проведения ICO, привлечения инвестиций через продажу ценных бумаг цифрового мира – токенов – разными стартапами. Когда стартапы подключаются к Децентурион, их токены, по заявлению руководства страны, бесплатно распределяются между гражданами виртуальной страны. Граждане могут продавать эти токены и получать за счет этого прибыль.

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События: экономика
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