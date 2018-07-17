Блокчейн поможет здравоохранению

Цифровой контроль за рецептами пациентов, оптимизация государственных закупок, упрощение исследований новых медицинских препаратов. Эксперты уверены, внедрение блокчейн в медицине произойдет быстро, но не сразу. Больницам и медперсоналу понадобится время, чтобы научиться пользоваться новыми технологиями.

Генетический банк и реестр лекарств

Блокчейн поможет в будущем создать единый реестр пациентов. Это станет, по сути, глобальной электронной базой персональных данных. Сегодня записи о прививках, анализы и отметки о посещении врачей хранят в электронных системах, однако на уровне отдельных клиник. Единая электронная база упростит жизнь пациентам. К примеру, доступ к базам можно будет получить и за границей. Это позволит врачам иметь перед глазами всю историю болезней пациентов.

Еще одной возможностью является использование блокчейн для контроля за поставками лекарств. Базы данных на основе распределенного реестра позволят отслеживать поставки лекарств, в том числе содержащих наркотические вещества. Это поможет понять, направляются ли такие препараты по назначению. И не произошла ли на пути к пациенту их подмена на контрафакт.

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