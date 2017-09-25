Bazar для криптоинвесторов

Локацию для второго по счёту отчетного вечера акселератора «Криптобазар» (Pre-ICO day) его организаторы выбрали удобную – концертный зал «Известия-холл», всего в десяти минутах пешком от Кремля. Красиво, функционально и просторно – последнее особенно важно, ведь посетили одно из ключевых событий года в криптомире более 1000 человек – инвесторов, криптоэкспертов и представителей власти.

«Криптобазар» (Cryptobazar) – российское дочернее подразделение глобальной акселерационной площадки InvestBazar, которая давно уже зарекомендовала себя как качественный ресурс, который уже на протяжении нескольких лет успешно знакомит меж собой бизнес-проекты и инвесторов, готовых в них щедро вкладываться.

Не удивительно, что смотр выпускников акселератора собрал настоящий аншлаг, ведь интерес к ICO-инвестированию год от года лишь растёт и, хотя криптовалюты ещё значительно уступают фиатным средствам на финансовом рынке, но потенциал для их роста высокий, о чем в ходе выступления рассказал руководитель InvestBazar&CryptoBazar Funds Олег Иванов. В частности, заметил он, еще в апреле 2013-го года общие сборы на ICO едва ли превышали 2 млн. долларов, а какие-то четыре года спустя в рамках одного лишь ICO-проекта было собрано 22,6 млн. долларов.

При этом ширится и тематическая палитра компаний, выходящих на ICO. Если на первых порах речь шла преимущественно об IT-компаниях, то теперь тема блокчейна и криптовалют все больше завоёвывает сферу финансов, инвестиций, решений в области персональных данных и даже медиа.

Главным лейтмотивом, прозвучавшим в «подготовительной» части Криптобазара (доклады и дискуссия экспертов) стало утверждение, что на крипторынок все смелее приходят компании, работающие в «реальном секторе экономики». Грубо говоря, возможно совсем уже недалёк и тот день, когда на ICO будут выходить разного рода «чебуречные». Доступность ICO, таким образом, как и сборы, станут феноменальными.

На втором криптоакселераторе инвесторам себя презентовали 15 компаний, при этом выбранная организаторами форма презентации вполне соответствовала народной мудрой поговорке «время - деньги». На всех презентующихся было отведено лишь 15 минут: каждая компания имела возможность презентовать себя одному инвестору в течение всего одной минуты. Далее звучал гонг и презентующий пересаживался к следующему инвестору – и так, по часовой стрелке, представитель (чаще СЕО) конкретной компании «обходил» всех потенциальных инвесторов. Отсюда и забавное наименование питча - Invest Spinner 2.0.

Отдельно скажем о поистине «звёздных» спикерах этого важного форума – конечно же о сооснователе проекта Storj, специальном госте Джоне Куине, сооснователе Cyber Fund Марине Гурьевой, сооснователе Crypto Valley Switzerland Сёрен Фоге, директоре Sberbank CIB Сергее Поликанове, представителе Webmoney Петре Дарахвелидзе и других их коллегах. Бесспорные лидеры мнений в среде блокчейна и теме оборота криптовалют приняли самое активное участие в диспут-сессии по основным проблемам и трендам в сфере блокчейна.

Так, представитель «Сбербанка» Сергей Пеликанов в своём выступлении коснулся действительно злободневной темы правового регулирования операций с криптовалютой. Эксперт уверен: участники рынка должны вести диалог с Центробанком, предлагая решения по усилению прозрачности этого нового рынка и его безопасности – как для владельцев криптовалюты, так и для государства. «Если крипторынок сможет решить проблему прозрачности, то у Регулятора просто не останется реальных поводов препятствовать его развитию», – заметил господин Пеликанов.

Но из этой задачи логично вытекает другая – консолидация участников рынка. Так, сооснователь Storj Джон Куин в своем спиче обратил внимание на то, что «ICO – это не просто средство привлечения капитала в проекте, но ещё и отличный способ роста и организации делового коммьюнити. Это возможность стать частью глобальной финансовой системы, так как криптовалюта – явление глобальное», - заметил эксперт.

Также господин Куин предостерёг российские финансовые власти от ошибки, которую только что совершил Китай, запретив ICO на своей территории. «Через какие-нибудь пять лет Пекин поймёт, насколько он ошибся», - подчеркнул он.

Что же до самого смотра проектов, то членов жюри среди прочих впечатлил стартап RoboMed, предложивший инновационную модель предоставления медицинской помощи на блокчейн-платформе. Также инвесторы отметили проект мобильного банка нового поколения FX Coin (2-е место) и сервис хранения данных Bank of Memories (3-е место).

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