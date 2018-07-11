Банк будущего: смарт-контракты и низкие затраты на клиринг

Блокчейн может не просто упростить в недалеком будущем многие процессы в банках, но и произвести настоящую революцию. Банки больше не будут банками в привычном для нас смысле. Они превратятся в глобальную сетевую финансовую структуру, охватывающую собой весь мир.

Банки перейдут на блокчейн быстро. Уже сегодня, по данным консалтинговой компании Greenwich Associates, банки во всем мире тратят на развитие блокчейн 1,7 млрд долларов каждый год.

В то время как большинство банкиров скептически и даже агрессивно относятся к криптовалютам, к технологии распределенного реестра у них огромный интерес. И удивительного в этом ничего нет, блокчейн может серьезно снизить затраты в финансовом секторе. По прогнозам некоторых экспертов, экономия достигнет 80 процентов.

Бухучет и клиринг станут проще

Блокчейн должен сделать финансовые услуги доступнее и одновременно повысить доверие населения к ним. Больше не будет головных офисов, банки перейдут на сетевую структуру. Кроме того, блокчейн позволит устранить всех посредников из цепочки транзакций. К примеру, клиент хочет перевести деньги из российского банка в банк где-нибудь в Австралии. Сегодня за операцию придется платить компаниям-посредникам. Они устанавливают тарифы. Применение блокчейн могло бы снизить расходы на такие транзакции.

Блокчейн способен сократить затраты и на сами бизнес-операции – на клиринг, взаиморасчеты, расследования. Ведь после перехода на распределенный реестр необходимость в сверке данных, подтверждении сделок и анализе возможных ошибок отпадет.

Перспективно и внедрение в банковский сегмент смарт-контрактов. Умные электронные договоры повысят скорость кредитных решений. Банки будут обладать в открытом доступе полной информацией о работе с клиентами. В бумажных договорах, подтверждающих заключение сделок, отпадает необходимость. Оформление кредитов станет значительно дешевле. Не случайно, уже сегодня 30 банков и технических компаний-гигантов присоединились к блокчейн-платформе Ethereum, которая позволяет заключать смарт-контракты. Среди этих банков – JP Morgan, Microsoft, BBVA, BP, Credit Suisse, Fubon Financial.

Значительно упростится после внедрения блокчейн ведение бухгалтерского учета. Он будет вестись по принципу не двойная, а тройная запись. Вся финансовая информация начнет храниться в блокчейн и ее сможет посмотреть каждый.

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