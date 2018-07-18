Автомобили нового века: от датчиков до автопилота

Развитие беспилотного транспорта должно решить проблему автомобильных аварий. Но пока это лишь фантазии и мечты. Например, только в России в 2017 году произошло 169 тыс. аварий, в которых погибло около 19 тыс. человек. «Умная Страна» поговорила с экспертами на предмет того, какие инновационные технологии помогают сегодня повысить безопасность на дорогах.

Своевременное распознавание опасности

В первую очередь это различные датчики, которые анализируют дорожную обстановку и помогают водителю. Множество датчиков не только упрощают жизнь человеку, но и являются первым шагом к той самой автоматизации: автопилот должен получать и обрабатывать огромное количество окружающей информации.

«Автомобили снабжаются датчиками, которые реагируют на препятствия или могут заранее предугадать опасную ситуацию. Так, например, очень активно развивается направление автобезопасности в Швеции: от дорожного покрытия, конструкций и инноваций в автомобилях до снижения допустимого уровня алкоголя в крови и алкозамков, не позволяющих нетрезвому водителю завести машину», - рассказал Александр Сапов, CEO компании GetTransfer.

Для обеспечения безопасности в ночное время, как он отметил, в автомобили устанавливается инфракрасный датчик; он на ходу сканирует обстановку, а по сигналам от датчика компьютер распознает препятствия и пешеходов, если они оказываются перед автомобилем.

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