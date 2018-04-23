Атомный «Малахит»

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев посетил 21 апреля расположенное в Санкт-Петербурге морское бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», один из флагманов отечественной кораблестроительной мысли. На предприятии Королев провел заседание, посвященное разработке многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения (проект «Хаски») и ход строительства субмарин четвертого поколения проекта 885 «Ясень-М».

На сегодняшний день в состав ВМФ входит только одна подлодка проекта «Ясень-М». До 2023 корабелы должны сдать в эксплуатацию Тихоокеанскому и Северному флотам шесть субмарин «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».

Хаски» — это проект на отдаленную перспективу. АПЛ нового поколения призвана стать технологической платформой для создания субмарин различного предназначения. Предполагается, что «Хаски» будут охотниками за подлодками противника, а также носителями крылатых ракет. Закладка первой АПЛ ожидается на рубеже 2023-2024 годов. На текущий момент завершены работы по аванпроекту (определение облика).

«Кит», «Сёмга», «Ёрш», «Щука»

«Малахит» — высокотехнологичное предприятие на берегах Невы. На протяжении 70 лет оно занимается разработкой подводных лодок и различных комплексов. Основная специализация СПМБМ — реализация военно-технических проектов. Речь идет о разработке многоцелевых АПЛ, малых подводных лодок прибрежного действия, сверхмалых субмарин, комплексов торпедно-ракетного вооружения и транспортно-пусковых контейнеров.

Для гражданских нужд «Малахит» создает средства изучения Мирового океана (автономные подводные аппараты и различные технические приспособления), разрабатывает проекты морских сооружений для освоения прибрежных акваторий, проекты комплексной интегрированной системы для добычи нефти и газа, универсальные средства пожаротушения и различные учебно-тренировочные средства.

За минувшие 70 лет работы «Малахит» выполнил свыше 50 проектов, по котором было построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 — с атомной энергетической установкой, отмечают в Министерстве обороны РФ.

Достаточно казать, что петербургское морское бюро машиностроения является автором первой отечественной АПЛ — подводной лодки проекта 627(А) «Кит» и первой стратегической дизельной субмарины, вооруженной баллистическими ракетами (проект 629). 1 апреля 1962 года по проекту «Малахита» вошла в строй первая советская АПЛ с жидкометаллическим реактором (проект 645 ЖМТ «Кит»).

Наиболее известными разработками СПМБМ стали подлодки проекта 661 «Анчар», проекта 671 «Ёрш», проекта 671РТ «Сёмга», проекта 671РТМ(К) «Щука», проекта 705(К) «Лира», проекта 971 «Щука-Б». В настоящее время субмарины проекта 971 составляют основу российских многоцелевых АПЛ, охотников за натовским флотом. На смену «Щукам» придут модернизированные варианты проекта «Ясень», а потом «Хаски».

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