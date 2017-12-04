Аритмию можно победить

Определён молекулярный механизм возникновения мерцательной аритмии. Для этого на Биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова у мышей стимулировали рецепторы адреналина и норадреналина в кардиомиоцитах — особых мышечных клетках, отвечающих за ритмичные движения сердца.

Кардиомиоциты составляют основную часть массы сердца, а также содержатся в лёгочной вене, переносящей кровь от лёгких к сердцу. Нарушение работы, а именно спонтанная активность этих клеток в лёгочных венах приводит к нарушению ритмичности сердечных сокращений, чаще всего – к мерцательной аритмии – патологически быстрому сердечному ритму в верхних камерах сердца. Однако причины этого явления на молекулярном уровне пока не до конца ясны.

«Кардиомиоциты лёгочных вен считаются одним из главных источников мерцательной аритмии. Свойство этой ткани способствовать возникновению аритмии обусловлено особенностями электрофизиологических характеристик её клеток», — рассказала одна из- участниц исследования Виктория Потехина, аспирант кафедры Физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ.

Нарушение работы кардиомиоцитов происходит под действием двух типов рецепторов, реагирующих на адреналин и норадреналин, — α- и β-адренорецепторов. Изучив кадиомиоциты в лёгочных венах мышей, учёные выяснили, что именно β-тип рецепторов способствует возникновению спонтанной активности, которая приводит к мерцательной аритмии.

В ходе экспериментов было определено вещество, полностью блокирующее β-рецептор и гасящее эффект спонтанной активности. Это поможет создавать препараты, избирательно воздействующие на кардиомиоциты.

«Исследование перспективно, а проблема — актуальна, так как мерцательная аритмия — один из самых распространенных типов аритмий. Мы планируем и дальше продолжать изучать механизмы регуляции кардиомиоцитов лёгочных вен у млекопитающих с помощью адреналина и норадреналина», — подчеркнула Виктория Потехина.

Результаты исследования представлены на международной конференции FEPS 2017, тезисы доклада опубликованы в журнале-сборнике Acta Physiologica.

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