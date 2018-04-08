В апреле москвичей ждет первый весенний звездопад

Своего максимума метеорный поток Лириды достигнет в 21-00 мск. И при ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть от 10 до 18 метеоров в час.

Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы под номером C/1861 G1 Тэтчер.

В результате пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты и, на высоте около 120 км красиво сгорают со скоростью 48 км в секунду на радость всем любителям «падающих звезд». Собственно, именно эти вспышки света мы и видим как метеоры потока Лирид.

По словам астронома, сотрудника Московского Планетария Людмилы Кошман метеорный поток называют по названию того созвездия, в котором расположен радиант.

«Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире, отсюда и название – Лириды. В этот раз, наблюдать «падающие звезды» можно с вечера в восточной части неба с 16 по 25 апреля 2018 года, при ясной безоблачной погоде.

По прогнозам Международной Метеорной Организации максимум с количеством метеоров до 18 в час ожидается в 21-00 мск 22 апреля. Это немного. Для сравнения во время августовских Персеид количество падающих звезд достигает 100-120 в час. Метеоры у Лирид белые и достаточно быстрые. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками».

Людмила отмечает, что для наблюдений метеорного дождя Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль.

«Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным взглядом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.

Наилучшее время наблюдений – с 21-00 мск и до восхода. Лириды лучше всего видно в средних северных широтах, когда Вега находится наиболее высоко в небе. Вылетают метеоры из радианта, который на самом деле представляет собой оптическую иллюзию. Метеоры движутся по параллельным траекториям, но их полет выглядит так, как будто они возникают из одной точки, точно так же, как параллельные дороги кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом».

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