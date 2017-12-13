3D-реставрация придёт из Самары

Лабораторию Аддитивных технологий и реверс-инжиниринга на базе кафедры Литейных технологий «Самарского политеха», как ещё называют этот университет, создали в конце 2016 года. Её оснастили 3D-сканерами и 3D-принтерами, а работает это оборудование так.

3D-сканер позволяет отснять изделие или его часть, создать цифровую модель, адаптировать её и передать как элемент программы в 3D принтер, работающий на двух видах материалов: пластике и фотополимере (жидком растворе, затвердевающем под воздействием светового луча). Далее принтер печатает по программе прототип изделия, на основе которого создаётся литейная форма. В свою очередь в неё заливается сплав, согласованный с заказчиком. Когда сплав застывает, форму разбирают, а отливка проходит ряд финишных операций – зачистку, полировку и шлифовку.

Внедрять 3D-реставрацию в повседневную жизнь решили с обновления архитектурного и скульптурного наследия Самары. В настоящее время сотрудники лаборатории восстанавливают пострадавший от вандализма памятник Василию Ивановичу Чапаеву, созданный в 1927 году архитектором Иосифом Лангбардом и скульптором Матвеем Манизером.

По сравнению с традиционными способами литья 3D-принтинг дешевле и позволяет справиться с заказами за очень короткие сроки – от 24 часов до недели.

За 2017 год лаборатория Аддитивных технологий и реверс-инжиниринга СамГТУ сформировала ёмкий портфель заказов: ожидаемый объём выручки этого года должен превысить объём прошлого в пять раз!

«У нас работают только профессионалы. 100% специалистов – выпускники литейной кафедры СамГТУ. В составе коллектива есть люди, прошедшие производственную закалку – главный металлург, ведущий инженер-конструктор машиностроительного предприятия и другие. Они возвращаются в «Самарский политех» со своих заводов, когда видят, что у нас создаётся перспективная и стабильная структура, постоянно есть заказы», – отметил руководитель проекта Константин Никитин.

По мнению Никитина, у аддитивных технологий очень широкие возможности для применения – от создания дешёвых, но оригинальных сувениров до сложных технических изделий.

Подробнее прочитать о реставрационной 3D-технологии СамГТУ можно на сайте «Физтехпарка».

Технологии 3D-печати в строительстве и реставрации интересуют всё большее количество исследователей и разработчиков. Отдельные материалы по этой теме, можно прочитать на сайте ведущего IT-хаба «Физтехпарка».

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