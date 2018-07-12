Затмение в «пятницу, 13-е»: чего не нужно бояться и что полезно знать

Проведённые Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологические исследования показывают, что самыми «верующими» в плохие цифры и знаки являются женщины в возрасте от 18 до 29 лет. Причём примерно 23% из них верят вообще во всё, что только возможно. А вот 20% самых стойких мужчин не верят вообще ни во что.

После 50 лет процент «неверующих» количественно увеличивается. Так, по данным учёных, каждый четвертый мужчина и каждая десятая женщина в этом возрасте становятся абсолютно невосприимчивы к любой «мистике».

Чёртова дюжина или проблема параскевидекатриафобии

Пожалуй, самым несчастливым числом в мире считаестя цифра 13, которую бояться до такой степени, что появился даже научный термин: параскевидекатриафобии (paraskevidekatriaphobics) — синдром боязни пятницы 13.

Теорий на сей счёт, в принципе, множество. Но пока ни одна из них не является доказанной. Так, наиболее расхожая утверждает, что христиане невзлюбили пятницу за то, что именно в этот день был распят Иисус Христос.

По словам представителя британского министерства здравоохранения доктора Скэнлона, в пятницу 13-го в Лондонские больницы поступает на 50% больше пациентов, чем в среднем за неделю, а многие люди предпочитают в этот день вообще отсидеться дома и не выходить лишний раз на улицу (почему так лучше не делать, читайте ниже). Кстати, самыми знаменитыми жертвами «пятничного суеверия» были Наполеон и Бисмарк. Они, как и Иоганн Вольфганг Гёте, предпочитали такие дни проводить в постели и не вылезать из-под одеяла.

«Скорее всего, дело тут совсем не в магическом числе, а в самих людях», — уверен Скэнлон. — Человеческий мозг сам себя настраивает на беспокойство, что в итоге и выражается в критических ситуациях и неприятностях».

Но многие психиатры убеждены, что суеверность и вера в приметы обладает эффектом плацебо и позволяет каждому из нас ослабить внутреннее напряжение.

В психоанализе такой образ действий называется магическим мышлением. Недаром Бальзак писал, что «суеверный человек не может быть всецело несчастен, ибо суеверие стоит надежды». Солнечное затмение как будто открывает перед человеком новые двери, новые возможности и даже может привнести свежую струю в жизнь.

В принципе, такие небесные явления, как лунные и солнечные затмения, особенно происходящие в «плохие» числа, завораживали людей своей таинственностью с древних времён. Считалось, что это действия тёмных духовных сил, направленных на погибель. Затмению всегда приписывали проявление Божьего гнева во многом по причине буквального восприятия смысла священных преданий и текстов: «И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный…»

В 2018 году в мире произойдёт 5 затмений — 3 солнечных и 2 лунных, но астрологи предупреждают, что самое опасное произойдет именно 13 июля. Поэтому, чтобы избежать негативного развития событий, подготовиться морально к нему важно заранее.

Суеверия говорят, что во время солнечного затмения не стоит начинать каких-либо судьбоносных поступков, нельзя устраивать свадьбы, а любое начатое дело в этот день не принесет ожидаемого успеха.… Одним словом, стоит отложить все важные дела на потом.

Если рассматривать эти явления с научной точки зрения, то астрономы Московского Планетария сообщают, что новолуние и частное затмение Солнца будет видно только в Антарктиде и Австралии. Луна закроет только одну третью часть Солнца и в Северном полушарии Земли затмение видно не будет.

«Все действо» начнётся в 04:48 по московскому времени на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

На суше частное затмение будет хорошо различимо только на острове Тасмания и в окрестностях города Мельбурн. В момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецы. Общая продолжительность затмения составит 5 часов 15 минут, а максимальная фаза произойдет в 6 часов 02 минуты по московскому времени.

Пятница 13-го в российской истории

В истории России пятница 13-е не раз оказывалась роковым днем не только для отдельных людей, но и для всего хода русской истории.

Так, 13 мая 1667 года произошел раскол между старообрядцами — приверженцами старой веры и сторонниками церковных реформ, осуществленных патриархом Никоном. Страна тогда оказалась буквально на грани религиозной войны.

13 апреля 1917 года британское правительство отказалось от плана предоставления убежища Николаю II и его семье, что тоже повлекло за собой известные фатальные последствия для русской монархии.

13 февраля 1931 года на свет появился пистолет ТТ — постоянный «фигурант» уголовных дел и «любимец» киллеров.

13 апреля 1934 года в Саратове произошла крупнейшая катастрофа, унесшая жизни более 150 человек — обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. А 13 февраля 1940 года Михаил Булгаков закончил написание своего знаменитого романа «Мастер и Маргарита», который до сих пор считается одним из самых мистических произведений русской и мировой литературы.

От редакции

Верить или не верить в суеверия — конечно, дело частное. Но обратим внимание на одно занятное совпадение: практически во всех «фильмах ужасов», затрагивающих тему «чёрной» пятницы, все самые страшные события с их героями происходят именно дома, когда те ждут, что вот-вот случится нечто. Согласитесь, это просто отличный стимул всем нам провести этот день действительно с пользой: не дрожать под одеялом в ожидании «апокалипсиса», а после работы навестить родителей, сходить с детьми в музей, театр или кино... Да мало ли действительно добрых и важных дел в преддверии уикенда можно успеть сделать! Суеверия меняются, добро — вечно.

Далее в рубрике