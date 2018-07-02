Все в сад
Все в сад

С 29 июня по 8 июля в российской столице проходит главное событие в области ландшафтного дизайна в России — VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

Из года в год, — вот уже в седьмой раз подряд фестиваль притягивает в Москву не только самых лучших ландшафтных дизайнеров и экспертов с мировым именем, но и начинающих молодых мастеров.

Надо отметить, что в этом сезоне впервые мероприятия фестиваля проводятся сразу на двух центральных площадках города: в парке искусств Музеон и Зарядье, тем самым делая Moscow Flower Show 2018 — самым масштабным в своей истории.

Главным сюрпризом мероприятия стало участие настоящих звёзд мировой ландшафтной моды, знаменитых англичан: Пола Брукса и Джеймса Александра-Синклера.

Представив в столице свои авторские идеи: «Сад Прометея» и «Listening garden/listening theatre», дизайнеры признались, что сегодня говорить о каких-то определенных трендах довольно трудно. Самое главное — свобода творчества и разнообразие без рамок и какой-то определённой идеологии.

«Красота и полёт идей дают надежду на будущее, — говорит Пол Брукс. — Люди, которые создают красоту, далеки от каких-либо предрассудков, разделяющих людей и страны. Художники мыслят иными категориями, —  мы все хотим, чтобы в наш мир вошла красота, и мир стал прекрасным садом».

В целом, традиция проведения цветочных шоу пришла к нам из Англии. Так, одним из самых авторитетных мировых событий в своем сегменте занимает Chelsea Flower Show, ежегодно приводящееся в Госпитальном парке Челси.

По словам президента Фестиваля, вице-президента Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и единственного российского золотого призёра Chelsea Flower Show Карины Лазаревой, московское мероприятие ставит перед собой амбициозные цели: исследовать мир садоводства на предмет выявления основных тенденций и определения основных направлений садового дизайна.  

Председателем жюри этого года вновь стал бессменный на этом почётном посту любимец английской королевы — Джеймс Александр-Синклер. Человек, который входит в очень небольшую плеяду международных экспертов, на чей вкус и знание отрасли ориентируются ландшафтные дизайнеры всего мира, председатель жюри самого престижного в мире Chelsea Flower Show,  сегодня дебютировал в Москве со своим садом.

«Главная тема фестиваля этого года — «зеленый театр» и это очень подходящая и органичная тема для садового искусства», — уверен Джеймс.

«Ландшафтный дизайн это всегда некое шоу и взаимодействие с публикой. Так же, как и в театре, публика наслаждается зрелищем, но при этом она становится его частью. Зритель может выделять какие-то акценты, смотреть под разными ракурсами, добавляя задумке автора свою фантазию. И мне очень нравится эта идея»

Александр-Синклер добавляет, что на примере Великобритании он может с уверенностью  сказать, что отрасль на подъёме, а специалисты — ландшафтные дизайнеры очень востребованы. «Сегодня, на Moscow Flower Show я представил «Московский сад слушателей», в котором   активно используются звуковые эффекты, причём в инновационном формате. Он состоит из шести металлических желобов, в которых расположены специальные звуковые колонки, которые, благодаря волновым импульсам, создают необычные медитативные звуки, уходящие в воду. Это будет музыка, которую нельзя услышать…»

Не обошли своим вниманием организаторы и главную тему нынешнего лета — Чемпионат мира по футболу. Так, на лужайке вырос гигантский футбольный мяч высотой 3 метра, выполненный из живых цветов.

«Садоводство — это увлекательнейшее занятие, объединяющее людей на эмоциональном уровне, делая их открытыми к новым посланиям и инновационным разработкам», — говорит Карина Христофоровна.

«Сама идея создания Moscow Flower Show зародилась у меня после получения Золотой медали Chelsea Flower Show. На мой взгляд, тот, кто хоть раз побывал на этой престижной выставке, не мог не заболеть этой идеей.

Мне страстно захотелось, чтобы и в Москве появилось такое же интересное мероприятие подобного формата. Идея переросла в конкретный проект после того, как мы обговорили все детали с организатором садовых фестивалей Королевского Общества Садоводов (RHS) Ниной Эктон.

У неё российские корни и мы быстро нашли общий язык. Сегодня для нас очень важно, чтобы ландшафтные сады всё больше создавались за счёт спонсоров — это то, к чему мы ещё должны прийти, и, что пока отличает нас от Челси»

Карина Лазарева добавляет, что ландшафтные дизайнеры — это люди творческой профессии, поэтому у них, как у художников или музыкантов, должны быть свои спонсоры и меценаты, которые помогали бы их талантам пробиваться на мировой арене. 

«Для нас главное не только представлять ландшафтным дизайнерам место для творчества и демонстрации профессионального роста, но и создавать для спонсоров интересные условия, чтобы им тоже было выгодно и престижно участвовать в мероприятии, — всё это в наших силах.

Мы хотим, чтобы наша фестивальная площадка стала неким стандартом качества и высочайшего профессионализма. Чтобы, как и в Англии, наш фестиваль с нетерпением ждали не только профессионалы, но и все любители красоты…»

Одним из самых ярких событий фестиваля обещает стать и презентация нового сорта гортензии метельчатой «Жемчужина Фестиваля».

Этот сорт, торжественно анонсированный послом Франции в России Сильви Берманн, будет эксклюзивно распространяться на территории РФ в течение одного года. В этот период прочие страны не будут иметь доступа к продаже данного сорта.

Теги:
Места: Россия
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