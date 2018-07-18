«КиноАРТ» в РомановГрад

Хотите прогуляться в соломенной шляпе по «Кустодиевскому бульвару» и принять личное «участие в сьёмках» известных российских кинофильмов? Приезжайте на фестиваль «РомановГрад — КиноАРТ» в Тутаев, в прошлом Романов-Борисоглебск.

Этот древний русский город, расположенный на Верхней Волге, с его провинциальными улочками и бывшими купеческими особняками, уже не один десяток лет привлекает внимание художников и кинематографистов.

Тутаев является довольно «обжитой» сценической площадкой для более 50 советских и российских художественных кинофильмов и сериалов, от известнейшей комедии «12 стульев» Леонида Гайдая до остросюжетной криминальной драмы 2005 года «Бумер»…

Так, на один фестивальный день улицы романовской стороны Тутаева превращаются в настоящую передвижную киностудию, где на глазах у зрителей сцены из известных фильмов, снимавшихся в этом городе, оживают.

На «итальянском мостике» бойко маршируют красноармейцы и пробегают озабоченные комсомолки в красных косынках, а рядом с Казанской церковью разворачивается сцена из сериала «Березка», где бойкие девушки в русских национальных костюмах исполняют задорные частушки про мужичков с большими губами…

Площадь Ленина на этот раз превратилась в большую шахматную доску, где, разделившись на две команды, можно было сыграть фигурами размером 120 сантиметров, а совсем рядом проходили сьёмки фильма «Хождение за три моря». Пожалуй, самые интересные мероприятия развернулись в самом красивом месте Левобережья города Тутаева — Кустодиевском бульваре».

На короткий срок бульвар, связанный своим названием с пребыванием здесь великого русского художника Б. М. Кустодиева, вновь обрёл атмосферу конца 19 начала 20 веков. Кроме театрализованного представления гостей здесь ждали гулянья в стиле XIX века: фотосалон, художественная лужайка и поэтическая скамейка.

Туристы и гости города смогли не только примерить, но и прикупить и соломенные шляпки, нарядиться в стиле тех лет, а затем и сфотографироваться в необычном антураже.

Но наибольший ажиотаж, по словам директора Центра культуры и туризма «Романов — Борисоглебск» Артёма Павлова, вызвал на фестивале кастинг на фильм «12 стульев». Пройти пробы можно было, как на главную роль, так и в массовку.

«Мы хотели сделать необычный, креативный фестиваль», — рассказывает он. — «Это ни в коем разе не кинофестиваль, а событийный фестиваль, созданный для привлечения туристов и компаний киноиндустрии.

Ежегодно к нам приезжает более 93 тысяч гостей, и мы хотим, чтобы им было максимально интересно и познавательно. Кстати, в этом году мы ждём рекордное количество теплоходов. Уже за первую половину лета мы приняли 60 теплоходов, а активное движение по Волге заканчивается только в начале октября…

Туризм сегодня занимает большое место в экономическом развитии нашего региона и мы, как Центр туризма стараемся развивать инфраструктуру, расширять маршруты и туристические горизонты.

Так, уже в следующем году в Тутаеве появится новый Музей советского детства с уникальной реставрационной кукольной мастерской и Музей гончарного дела с мастер-классами.

Сегодняшнее мероприятие для нас очень значимое, оно популяризирует наш город, как кинематографический и притягивает в связи с этим множество туристов и кино-персон не только из России, но и из других стран.

Нельзя забывать, что Тутаев является одной из основных съёмочных площадок отечественного кинематографа. Именно здесь создавались такие картины как «Экипаж», «Доктор Живаго», «Котовский» и многие другие. И многим жителям города посчастливилось играть в массовке, работая на одной площадке с такими звёздами, как Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Сергей Филиппенко…».

Открывая фестиваль на красной дорожке, которая развернулась на ступеньках местного кинотеатра «Экран», глава муниципального тутаевского района Дмитрий Юнусов добавил, что их город богат своими традициями и историей.

И тот факт, что здесь снималось и продолжает сниматься такое умопомрачительное количество фильмов, красноречиво говорит о том, что город, с его крутыми волжскими оврагами и великолепными храмами XVII–XVIII веков, сохранил свою идентичность, что он интересен своими сохранившимися достопримечательностями, своим духом старины…

И что очень важно, что, несмотря на размах, праздник сохранил в себе камерность, душевность, ощущение семейного торжества, от начала и до последней праздничной хлопушки.

Завершился фестивальный день в 23:30 программой с участием каскадеров и открытием подсветки самого высокого объекта в левобережье города Тутаева — смотровой площадки пожарной каланчи.

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