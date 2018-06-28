Тунис может стать новым оплотом терроризма

По мнению экспертов, дестабилизация обстановки в Тунисе является одним из важнейших планов террористов. В последнее время обстановка там достаточно напряженная и действующая власть в любой момент может потерять контроль над ситуацией, после чего страна будет вовлечена в состояние хаоса, характерное для Ближнего Востока.

Стоит также отметить, что в прошлом году Тунис стал основным поставщиком боевиков для ИГ (экстремистская организация, запрещена в РФ). По данным консалтинговой компании Soufan Group, в ряды террористов вступили около 3 тысяч выходцев из Туниса. Специалисты объясняют это нестабильностью государственной системы страны и регулярной сменой правительства, начиная с 2011 года.

Из-за дестабилизации в Тунисе регулярно случаются массовые беспорядки и выступления граждан, что, несомненно, является питательной средой для терроризма. В стране также постоянно происходят различные теракты, в том числе и в туристических зонах. Стоит лишь напомнить о трагедии, произошедшей 26 июня 2015 года на территории отелей El Mouradi Palm Marina и Steigenberger Kantaoui Bay в районе города Эль-Кантави. Тогда на территорию отеля ворвался вооружённый террорист и расстрелял 39 человек.

«Нищета, повышенная чувствительность населения к религиозным авантюрам и потенциальный приток адептов джихадизма. Мы помним, что недавно в Тунисе было нападение на отель с погибшими, в том числе иностранцами, так что первый «звонок» для беспокойства в вопросе безопасности прозвенел уже тогда…», — подчеркнул руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований, востоковед Арсений Григорьев.

Попытки Запада снизить террористическую активность в Тунисе не приносят ощутимого результата. В страну по-прежнему идёт непрерывный поток боевиков из Сирии, Ирака, Ливии, Алжира и Египта. Поэтому есть все основания полагать, что в скором времени Тунис превратится в одну из крупнейших баз террористов в регионе.

Из-за угрозы терроризма и внутренних конфликтов Тунис может быть фактически потерян как одно из туристических направлений для России. Более сильным ударом может стать приостановка ведения бизнеса в стране российскими компаниями. Эксперты уже предостерегли бизнесменов от открытия новых проектов в Тунисе. Инвестиционный климат в государстве испорчен, и российские предприниматели там будут лишь терять капиталы. Кроме того, велик риск, что очередное правительство Туниса будет свергнуто в ходе непрекращающихся массовых волнений, и тогда бизнесмены из России могут потерять там все проекты.

Тунисские компании, в свою очередь, также теряют доверие россиян. К примеру, увеличившийся в прошлые годы турпоток выявил все недостатки местных компаний. Крупный авиаперевозчик Nouvelair Tunisie, совершающий в частности рейсы из Москвы, давно получил негативную оценку путешественников: «Все четыре полета, туалеты были в ужасном состоянии, хуже чем вокзальные в советское время. Еда: хуже чем в армии, причем намного. Удивил отказ принести воды ,оказывается второй раз не положено». Задержки вылетов по 8 часов – для компании норма. «Абсолютно наплевательская авиакомпания, ей больше никуда не полечу точно. Буду жаловаться на них в транспортную прокуратуру, такую авиакомпанию надо закрывать», — резюмируют недовольные клиенты.

Причина упадка в самой, казалось бы, перспективной сфере тунисского бизнеса все та же – экономическая и политическая нестабильность в стране, вызванная слабостью правительства и ростом террористической угрозы. И, судя по последним новостям, скорого исправления ситуации ждать не стоит.