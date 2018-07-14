Тарту: Юрьев град
Тарту: Юрьев град

Говоря об Эстонии, многие сразу вспоминают Таллин, а вот еще один город, тоже на букву «Т»: Тарту, который находится буквально в трёх часах езды от столицы, незаслуженно забывают.

Город вечных студентов, интеллектуалов и людей творческих профессий, — Тарту считается  вторым по величине городом Эстонии и обладает совершенно иной атмосферой, чем столичный Таллин.  

Когда-то мощная крепость,  грозный пограничный форпост крестоносцев, который  немцы называли Дерпт, расположился на обоих берегах реки Эмайыги над обрывистым склоном холма, где некогда было языческое городище эстов. Первое письменное упоминание о граде относится к 1030 году, когда киевский князь Ярослав Мудрый,  захватив Дерпт, дал ему своё, более благозвучное христианское имя — Юрьев.  

А вот новое современное название — Тарту появилось на карте Эстонии только в 1919 году.  

Сегодня на 100 тысяч горожан приходится 5 тысяч студентов и ученых знаменитого Тартуского университета, – старейшего высшего учебного заведения во всей Северной Европе. Такой статус уже сделал Тарту настоящей колыбелью творческой и научной культуры, с максимальным слиянием древних традиций и последних инноваций. 

Здание Тартуского университета, основанного в XVII столетии шведским монархом Густавом II Адольфом — одна из самых важных архитектурных доминант, вокруг которой, собственно и  застраивался город. 

В разное время здесь получили образование и преподавали многие известные ученые, такие как прибалтийский немец Карл Эрнст фон Бэр, знаменитый русский семиотик и культуролог Юрий Лотман и русский хирург, учёный-анатом, профессор  Пирогов.  

Особенно почитаем сегодня памятник профессору Бэру, основателю эмбриологии. Традиционно, в  день студента в конце апреля учащиеся моют памятнику голову шампанским, а потом торжественно надевают модный галстук. А вот площадке вокруг памятника Пирогову отведена особая миссия «свободного пития», —  здесь можно, удобно расположившись попить в своё удовольствие различные горячительные напитки.   

Второе по популярности место в городе — холм Тоомемяги с развалинами Домского собора Петра и Павла. Величественный готический собор 13-15 века венчает древнее городище — место основания Тарту. Считается, что этот храм был самым крупным во всей Прибалтики, однако во времена реформации и Ливонской войны он был сильно поврежден. Впоследствии алтарную часть перестроили под университетскую библиотеку, позже — открыли Музей истории.   

Здесь же находится и историческая библиотека, где в 19 веке действовали жесткие правила возвращения книг: студенты, вернувшие книги с опозданием, должны были провести 2 дня в карцере. Кстати, в студенческий карцер можно попасть и сегодня: сюда водятся очень занимательные экскурсии. Между прочим, одним из постоянных посетителей карцера был  будущий русский поэт эпохи романтизма — Николай Языков, который, как говорится из документов, больше любил погулять, чем учиться…  

С холмом Тооме связано множество легенд и тайн. Так, с него ведут два старинных моста:   Ангельский— «Инглисильд»  и Чертов — «Курадисильд».  Происхождение названия «Чертов» доподлинно неизвестно, - по документам он посвящен императору Александру I и его построили в честь 300-летия дома Романовых. Возможно, сооружение, созданное по проекту А. Эйххорна, получило свое второе название в качестве контраста «Ангельскому». Студенты свято верят, что накануне экзаменов по «Чёртову» мосту лучше не ходить, —  а то обязательно провалишь…   

Также, ходят слухи, что на холме Тооме встречается «тартуское привидение». Его любимое место дислокации — район Supilinn («Суповой город») Считается, что незримый дух призрака обладает магической способностью  — замедлять течение времени. Но самые страшные домыслы строятся насчет Домского собора. Многие до сих пор считают, что стойкость его стен связана с душой юной девы, безжалостно живьём замурованной в основании одной из колонн. Якобы каменщики, которые не успевали сдать объект Епископу в срок, решили провести кровавый ритуал, который гарантировал бы Собору долгие столетия процветания. В подвале крепости также находится место силы. Раз  в сто лет, в положенный день и час в него слетаются вороны. И тот человек, который окажется там, услышит их клекот и распознает в нём осмысленную речь — станет Великим Мудрецом, открывающим все тайны Вселенной.  

Старый город Тарту полон всевозможных достопримечательностей, аутентичных магазинчиков, забавных скульптур и уютных кафе. Центральное место здесь играет Ратушная площадь в стиле раннего классицизма и, собственно, сама Ратуша, датированная  1767 годом.  

На протяжении веков это место было центром города, главной торговой площадью, соединявшей древнее городище и речной порт. Современная Ратуша — это уже «третий архитектурный вариант»: аутентичное средневековое здание до наших дней не сохранилось. Сейчас здесь находится мэрия города, а раньше располагался городской банк, городские торговые весы и даже тюрьма. 

Помимо средневекового архитектурного ансамбля, глаз туриста непременно привлечёт статуя целующихся студентов, —  ныне символ вечно молодого университетского Тарту.  

А рядом можно увидеть и самое странное здание Татрту  —  «Падающий» или кривой дом, построенный в конце XVIII века для семьи Барклай-де-Толли. Прозванный в народе тартуской пизанской башней, здание имеет более крутой наклон, чем у Пизанской башни – 5.8%.   Равновесие дома можно испытать на себе лично, —  с  1940 года здесь располагается филиал Тартутского художественного музея.  

Рядом с городским рынком установлен ещё один оригинальный городской памятник «Бронзовая свинья». По сути, это улыбающееся животное является наглядной иллюстрацией, каким образом нужно разделывать свиную тушу. Все части её туловища тщательно пронумерованы и надписаны. Местные жители смеются, что глядя на эту скульптору, можно понять, почему тартунцы такие счастливые: они едят мясо счастливых свиней и пьют молоко таких же счастливых коров. 

Нельзя забывать тот факт, что Тарту с 2015 года входит в сеть самых креативных городов ЮНЕСКО. Здесь расположен самый крупный в Прибалтике научно-образовательный центр АХХАА, в котором ежегодно проходит более 1000 научно-познавательных представлений и   Эстонский национальный музей, открытый в 2016 году на месте военного аэродрома советского периода. При помощи интерактивных экспонатов посетителей знакомят с историей и укладом жизни не только эстонцев, но и всех народов, проживающих в Эстонии. Также, неподалеку от Тарту в 2012 году открылся Музей естественной истории, — Центр ледникового периода. Место его строительства в окрестностях поселка Экси было выбрано не случайно, — здесь до сих пор сохранились следы ледникового периода. 

Разностороннее наследие тысячелетней истории обязательно оставит в сердце туриста самые запоминающиеся впечатления. Приезжать сюда стоит в любое время года, ведь каждый сезон несет в себе новые мероприятия, фестивали и праздники.       

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Места: Россия
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