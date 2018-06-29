Талассотерапия в Тунисе: оздоровиться морем

Ещё во времена Карфагена здесь были построены термы, — бани, где жителям предлагалось оздоровиться как в морской, так и в пресной воде. С течением времени люди все более активно использовали терапевтические процедуры с морской водой, но научное обоснование талассотерапия получила благодаря французам только в 60-е годы прошлого столетия.

В наши дни данный тип оздоровления организма, включив в себя новые методы, новые структуры и техники, получил новый виток развития. И в последнее время самым популярным мировым центром талассотерапии является Тунис. Это своеобразная «фишка» страны, привлекающая тысячи туристов со всего мира.

В сочетании с разнообразными массажами и банями, обертываниями из водорослей и грязи, талассотерапия весьма эффективно приводит тело в тонус, избавляет от лишнего веса, залечивает нервы и избавляет от депрессий.

Менеджер по направлению Тунис TUI Екатерина Шкурова отмечает, что сегодня редкий отель на побережье не имеет собственного талассоцентра, — большинство пятизвёздочных, четырёхзвёздочных и даже трёхзвездочных уже давно обзавелись кабинетами для оздоровительных обёртываний и массажей, предлагая своим клиентам до 200 разнообразных лечебно-косметических процедур.

Крупные и наиболее популярные центры талассотерапии центры талассотерапии можно встретить в любом курорте страны: Сусе, Хаммамете, Монастире, на острове Джерба и в столице страны, — городе Тунисе.

«В целом, для комфортного отдыха в Сусе мы могли бы порекомендовать отели: Jaz Tour Khalef Thalasso & SPA и Le Monaco, а в Хаммамете: Les Orangers Beach Resort & Bungalows 4*, TUI MAGIC LIFE AFRICANA 5, Medina Solaria и TUI Sensimar Oceana»

В настоящее время все они сертифицируются на государственном уровне, и все талассо-процедуры проводятся квалифицированными специалистами с высоким уровнем профессиональной подготовки.

Гости могут наслаждаться массажными струями, гейзерами, бурлящими потоками, воспользоваться услугами салона красоты, а затем попробовать лечебные травяные чаи и отдохнуть в специальном зале для релаксации»

Екатерина добавляет, что в основе любого традиционного курса лежат процедуры с обогащённой минералами морской водой. Ее добыча происходит на большой глубине, а затем вода, для пущего эффекта, прогревается до температуры, близкой к температуре тела.

Обязательный компонент — это морские водоросли и грязи, которые идут на обертывания и ванны. Далее — массаж. Как правило, набор предлагаемых видов массажа довольно обширен и подобрать его возможно абсолютно на любой вкус и под любую проблему. Еще одна важная часть процедуры – это посещение хамам, который основан на паре:

«Прежде всего, нужно сказать, что талассотерапия — это не лечебные процедуры, а скорее оздоровительные. Но если у человека есть какие-то заболевания в форме обострения, то с процедурами лучше обождать. В идеале, для достижения эффекта нужно пройти полноценный курс: от 1 до 5 процедур в день продолжительностью от 1 до 10 дней»

Врачи говорят, что талассотерапия, как мягкое лекарство помогает не только успокоить нервную систему и привести тонус кожи в порядок, но и справиться и со многими болезнями, такими, как суставные боли, артроз, артрит, радикулит и мн. др.

Для тех, кто страдает варикозным расширением вен, есть специальная программа «легкие ноги», существуют специальные талассо-курсы и для тех, кто хочет избавиться от бессонницы, переутомления…

Известный факт, что по своему составу, морская вода во многом напоминает плазму крови. Порой, даже 15-минутная процедура восполняет недостаток минеральных элементов в организме. При температуре, близкой человеческому телу+37 градусов, вода проникает сквозь поры, а затем нужные микроэлементы поступают в нуждающиеся «точки».

В водорослях, которые буквально перенасыщены всевозможными полезными микроэлементами, также содержится практически все представители таблицы Менделеева. А добавляет общую оздоравливающую картину морской воздух, который, во многом благодаря отрицательным ионам, действует подобно антибиотику, стимулируя защитные силы организма.

«Одна из самых любимых отдыхающими процедур и к тому же недорогая — массаж под капельным морским душем», — говорит Екатерина.

«Она выполняется на специальном столе, вдоль которого, по всей длине тела, бьют миниатюрные струи подогретой до комфортной температуры, морской воды. Такая процедура расслабляет и насыщает кожу полезными микроэлементами за счёт лёгкого эффекта втирания.

А вот настоящей ВИП-процедурой, которую можно заказать в крупных талассоцентрах является Ванна Клеопатры. Согласно легенде, чтобы сохранить молодость и белый цвет кожи, царица ежедневно принимала молочные ванны. В наше время морскую воду лишь забеливают молоком, добавляя при этом набор эфирных масел, состоящих из вербены, розмарина и эвкалипта.

Большой популярностью пользуется альготерапия. Эта процедура, которая дословно переводится как «лечение водорослями», предусматривает как локальные аппликации водорослевых экстрактов на проблемные участки тела, так и обмазывание ими с головы до ног. «Ощущения от процедуры очень приятные, а эффект превосходит все ожидания».

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