Столицы террора: Тунис стал преемником Ливии и Сирии
Столицы террора: Тунис стал преемником Ливии и Сирии

«Подъем радикализма и рост террористической активности», — так политолог охарактеризовал современное состояние этой африканской страны.

Новым ударом для Туниса стала возросшая активность террористов в соседней Ливии. Видео, сделанное боевиками ИГ (организация, запрещенная на территории РФ), показывает атаки на КПП Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Сейчас все североафриканские страны находятся в зоне риска – группировки боевиков активно перемещаются по региону, и неизвестно, где ждать нового удара.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что Тунис особенно уязвим для террористов из-за слабой политической власти и крайне тяжёлой экономической ситуации.

«Ценой, которую Тунис заплатил за смену режима во время «арабской весны», стал подъём радикализма и рост террористической активности. Подобные настроения и идеи были в Тунисе и ранее, они проявлялись не только внутри страны: теракты в Берлине в 2016 году и Марселе в прошлом году были совершены гражданами Туниса», — прокомментировал свою точку зрения политолог.

фото: interaffairs.ru

Однако он также добавил, что в настоящий момент идёт не только отток тунисских радикалов в соседние регионы, но и обратный процесс — используя нестабильность внутри страны, ИГ наверняка организуют свою ячейку и в самом Тунисе. Подобные планы боевики, судя по доступным данным, вынашивают не первый год: об этом говорил еще бывший лидер ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади. О притоке террористов из Сирии и других стран говорят и местные жители, и военные эксперты.

Власти же Туниса демонстрируют полную неспособность бороться с радикальными настроениями в стране. В политических кругах продолжается активное противостояние светской и религиозной партий, и вторые пока одерживают верх. На прошедших в мае муниципальных выборах исламисты получили на 20% больше голосов, чем партия «Призыв к Тунису».

Подобное положение дел не только отталкивает от Туниса потенциальных туристов, но также усугубляет и без того тяжёлую экономическую ситуацию в стране. Еврокомиссия уже причислила Тунис к странам, «склонным к отмыванию капиталов и финансированию терроризма», а значит получить новые кредиты правительству и тунисским бизнесменам станет гораздо сложнее. Кризис в стране и растущая безработица, в свою очередь, толкают местных жителей «в объятия» вербовщиков из ИГ и других бандформирований.

Халатность и недальновидность тунисских властей удивляет: при действующем режиме ЧС и растущей террористической угрозе они продолжают активно зазывать к себе туристов. Но если в ближайшем будущем на территории страны пострадают ещё несколько десятков иностранных граждан, как в 2015 году, Тунис окончательно лишится поддержки и Евросоюза, и других государств.

Теги:
Места: Африка
События: терроризм
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