Июль: посетить и увидеть

С 27 по 29 июля в самом центре Санкт-Петербурга, на площади Островского пройдет ставший уже популярным музыкальный фестиваль «Петроджаз».

Крупнейшее международное событие в мире джазовой музыки ежегодно собирает более 100 000 любителей этого жанра. В этом году на нем решили побить все рекорды и пригласить 25 коллективов из более 10 стран мира.

Впервые в нем собираются принять участие норвежские музыканты, известные, в первую очередь, своей приверженностью к классическому року и блюзу. В перерывах между джазовыми выступлениями организаторы будут, как говорится в анонсе «возвращать джаз в массы»: проведут мастер – классы по джазовому танцу на танцполе.

Кроме всего прочего, не забудут на «Петроджазе» и про другую культурную составляющую: так, здесь будут разбиты площадки с фуд-кортами, арт-маркетом и картинными галереями.

Полюбившийся зрителям проект — Летний фестиваль лучших итальянских комедий «Итальянские истории» — продолжится и в новом сезоне.

С 14 июня по 20 сентября по всей России: от Москвы до Красноярска, в объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» пройдут самые солнечные итальянские премьеры.

Открыла июньскую программу самая успешная итальянская франшиза — новая комедия Сиднея Сибилии «Захочу и соскочу: Мастер-класс» с любимчиком публики, в том числе и российской, Эдоардо Лео.

12 июля на фестивале состоится премьера комедии Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе». История фильма легка и понятна: рафинированный доктор-эстетический хирург из Милана, привыкший к роскошной жизни и таким же клиентам, попадает волею судеб в затерянный в Доломитовых Альпах, городок. Процесс выживания без вайфая не лёгок. Смогут ли местные жители доказать желанному и выгодному для них гостю, что он оказался в лучшем месте на земле? Для этого им придётся проявить фантазию и изобретательность…

30 августа, в предпоследний день лета на фестивале будет представлена романтическая комедия «Из Неаполя с любовью». Это настоящее кинопутешествие по Неаполю с любовными мизансценами и тайными соглашениями. Самое интересное, что фильм снят на улицах города при участии местных жителей, которые, собственно, и раскроют зрителю всю красоту «души Италии».

Лето в Италии продолжается и в сентябре, поэтому и «Итальянские истории» завершатся лишь 20 сентября комедией «Закону тут не место».

Место действия — вымышленный маленький сицилийский городок Пьетрамаре, где устав от беспредела властей, жители выбирают нового мэра — да «такого честного, каких не видывал мир». Коварные планы и козни недоброжелателей, — вот с чем столкнется новоизбранный глава администрации.

По словам кинокритиков, история от главных комиков современного итальянского кино, дуэта Фикарра и Пиконе — не просто лучшая комедия года, а новое слово в жанре комедии по-итальянски.

14 -15 июля в городе Выборг пройдет фестиваль «Рыцарский Замок – 2018»

Программа мероприятия необычайно насыщена и интересна. Цель фестиваля, как следует из названия – показать современникам жизнь Средневековья, как парадную, так и повседневную.

В этом году в этом трудном деле задействованы лучшие команды реконструкторов, которые, как настоящие профессионалы своего дела, помогут зрителям погрузиться в атмосферу прошлых веков и прикоснуться к тайнам истории.

Захватывающие рыцарские турниры будут перемежаться с показательными выступлениями лучников, облаченных в средневековые доспехи и конными состязаниями среди благородных лордов и рыцарей, а закончатся музыкально-театральной программой и волшебным огненным шоу.

«Изюминкой» 2018 года станет выступление «средневекового чародея», колдуна из Флоренции и средневекового театрального представления «Чума в городе»

28-29 июля в саду Эрмитаж в Москве пройдет уже Второй Большой Фестиваль Италии/ Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENITпри поддержке Посольства Италии в Москве.

В эти выходные дни парк снова, как и в прошлом году приоткроет на время ворота в мир яркой, веселой и вкусной Италии. По вечерам здесь будут показывать новые итальянские комедии на свежем воздухе, а днем в режиме нон-стоп выступать лучшие артисты и исполнители из России и Италии, специально приглашенные на фестиваль.

Отдельная зона этого года будет посвящена сельской теме. Романтичная пасторальная жизнь привлекает многих. Так, на фестивале будет предложено не только продегустировать и прикупить понравившиеся фермерские итальянские продукты, но и научиться «по-челентановски» давить виноград под музыку и танцы.

Ну и, конечно же, особое место будет отведено кухне: пицца, паста, ризотто. Все это будет ждать на стилизованной итальянской улочке Plaza del Gusto. В зоне Арт-Италия пройдут мастер- классы и вернисаж, в школе Итальянского языка можно будет попробовать себя в лингвистике, а на итальянском Travel-Маркете запланировать свое следующее, реальное путешествие в Италию.

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