Июль: посетить и увидеть
Фото: petrojazz.ru

Фото: petrojazz.ru

Июль месяц жаркий. В том числе и на культурные события. В этом году середина лета наполнена джазом, средневековьем и итальянскими страстями…

С 27 по 29 июля в самом центре Санкт-Петербурга, на площади Островского пройдет ставший уже популярным музыкальный фестиваль «Петроджаз».

Крупнейшее международное событие в мире джазовой музыки ежегодно собирает более 100 000 любителей этого жанра. В этом году на нем решили побить все рекорды и пригласить 25 коллективов из более 10 стран мира.

Впервые в нем собираются принять участие норвежские музыканты, известные, в первую очередь, своей приверженностью к классическому року и блюзу.  В перерывах между джазовыми выступлениями организаторы будут, как говорится в анонсе «возвращать джаз в массы»: проведут мастер – классы по джазовому танцу на танцполе.

Кроме всего прочего, не забудут на «Петроджазе» и про другую культурную составляющую: так, здесь будут разбиты площадки с фуд-кортами, арт-маркетом и картинными галереями.

Полюбившийся зрителям проектЛетний фестиваль лучших итальянских комедий «Итальянские истории» — продолжится и в новом сезоне.

С 14 июня по 20 сентября по всей России: от Москвы до Красноярска, в объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» пройдут самые солнечные итальянские премьеры.  

Открыла июньскую программу самая успешная итальянская франшиза — новая комедия Сиднея Сибилии «Захочу и соскочу: Мастер-класс» с любимчиком публики,  в том числе и российской, Эдоардо Лео.

12 июля на фестивале состоится премьера комедии Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе». История фильма легка и понятна: рафинированный доктор-эстетический хирург из Милана, привыкший к роскошной жизни и таким же клиентам, попадает волею судеб в затерянный в Доломитовых Альпах, городок. Процесс выживания без вайфая не лёгок. Смогут ли местные жители доказать желанному и выгодному для них гостю, что он оказался в лучшем месте на земле? Для этого им придётся  проявить фантазию и изобретательность… 

30 августа, в предпоследний день лета на фестивале будет представлена романтическая комедия «Из Неаполя с любовью». Это настоящее кинопутешествие по Неаполю с любовными мизансценами и тайными соглашениями. Самое интересное, что фильм снят на улицах города при участии местных жителей, которые, собственно, и раскроют зрителю всю красоту «души Италии».

Лето в Италии продолжается и в сентябре, поэтому и «Итальянские истории» завершатся лишь    20 сентября комедией «Закону тут не место».

Место действия —  вымышленный маленький сицилийский городок Пьетрамаре, где устав от беспредела властей, жители выбирают нового мэра — да «такого честного, каких не видывал мир».  Коварные планы и козни недоброжелателей,  — вот с чем столкнется  новоизбранный глава администрации.

По словам кинокритиков, история от главных комиков современного итальянского кино, дуэта Фикарра и Пиконе — не просто лучшая комедия года, а новое слово в жанре комедии по-итальянски.

14 -15 июля в городе Выборг пройдет фестиваль «Рыцарский Замок – 2018» 

Программа мероприятия необычайно насыщена и интересна. Цель фестиваля, как следует из названия –  показать современникам жизнь Средневековья, как парадную, так и повседневную.

В этом году в этом трудном деле задействованы лучшие команды реконструкторов, которые, как настоящие профессионалы своего дела, помогут зрителям погрузиться в атмосферу прошлых веков и  прикоснуться к тайнам истории.

Захватывающие рыцарские турниры будут перемежаться с показательными выступлениями лучников, облаченных в средневековые доспехи и конными состязаниями среди благородных лордов и рыцарей, а закончатся музыкально-театральной программой и волшебным огненным шоу.

«Изюминкой» 2018 года станет выступление «средневекового чародея», колдуна из Флоренции и средневекового театрального представления «Чума в городе»

28-29 июля в саду Эрмитаж в Москве пройдет уже Второй Большой Фестиваль Италии/ Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENITпри поддержке Посольства Италии в Москве.

В эти выходные дни парк снова, как и в прошлом году приоткроет на время ворота в мир яркой, веселой и вкусной Италии. По вечерам здесь будут показывать новые итальянские комедии на свежем воздухе, а днем в режиме нон-стоп  выступать лучшие артисты и исполнители из России и Италии, специально приглашенные на фестиваль.

Отдельная зона этого года будет посвящена сельской теме. Романтичная пасторальная жизнь привлекает многих. Так, на фестивале будет предложено не только продегустировать и прикупить понравившиеся фермерские итальянские продукты, но и научиться  «по-челентановски» давить виноград под музыку и танцы.

Ну и, конечно же, особое место будет отведено кухне: пицца, паста, ризотто. Все это будет ждать на стилизованной итальянской улочке Plaza del Gusto. В зоне Арт-Италия пройдут мастер- классы и вернисаж, в школе Итальянского языка можно будет попробовать себя в лингвистике, а на итальянском Travel-Маркете запланировать свое следующее, реальное путешествие в Италию.

Теги:
События: туризм
Читайте в рубрике «Вокруг планеты» Бали и не толькоС 3 по 5 августа в Москве пройдет третий фестиваль Индонезии Бали и не только

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО