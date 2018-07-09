Сочи: на полную загрузку
Сочи: на полную загрузку

7 июля сборные команды России и Хорватии сыграли в 1/4 финала ЧМ-2018 на сочинском стадионе «Фишт»

К сожалению, эта игра стала последней на мундиале для нашей сборной, хотя по красоте и эмоциям эта битва достойна войти в число самых зрелищных матчей истории мирового футбола. Поражение в такой борьбе стоит иных побед. А если говорить о городе, принявшем у себя этот исторический матч — его жители уже сейчас вправе именовать себя победителями Чемпионата. 

Если в своё время, делая прогнозы относительно туристического потока на период ЧМ по футболу, начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат отмечал, что город готов принять около 1 млн туристов со всего мира, то в преддверии матча России и Хорватии эта цифра уже была уверенно преодолена. Все отели города-курорта переполнены, не обижен и частный сектор. 

«К моменту матча 20% из общего числа постояльцев составили иностранные туристы», — констатирует Сергей Доморат. — При этом практически 100% загрузку мест размещения мы видели в дни проведения любого матча, за день до него и после. В остальные дни загрузка составляет 96–97%» 

В основном, гости разместились в Центральном и Адлерском районе, рядом со стадионом «Фишт», большое количество болельщиков обосновалось в районе горного кластера. 

Ещё в рамках подготовки к ЧМ власти города проинспектировали и рекомендовали туристам более 60 объектов в районе Сочи. И сегодня особой популярностью, по данным туроператоров, пользуются: Олимпийский парк, Скайпарк, горный кластер с культурно-этнографическим центром «Моя Россия», а также «Дача Сталина». 

Большим интересом пользуется и новый «Музей мяча», открытый в Сочи буквально накануне мундиаля. Руководитель экспозиционно-выставочного центра Ирина Гуилли комментирует, что в коллекции музея собрано более 800 мячей, в том числе с Чемпионата мира по футболу и лиги чемпионов. Есть и уникальные экспонаты, например, мяч XIX века из овечьей кожи, набитый пылью. 

В целом, для гостей-болельщиков были организованы, включая фан-зону, 10 интерактивных площадок, на которых работает около 400 экскурсоводов, прошедших специальную, в том числе и лингвистическую подготовку. 

Власти подчёркивают, что одной из главных составляющих в дни проведения Чемпионата является обеспечение безопасности. Уже с начала июня в городе начала работать особая туристическая полиция, в которую набирали сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками.  

Сегодня, по сообщению пресс-службы Главного управления (ГУ) МВД России по Краснодарскому краю, в туристической полиции Сочи несут службу 30 сотрудников, пять из которых — женщины. Было отмечено, что гости, да и сами жители курорта отнеслись к новой инициативе с пониманием и интересом. Особенно понравилась форма новых полицейских. Так что, пока чаще всего к ним обращаются не за помощью, а с просьбой сделать совместное селфи. 

По окончанию Чемпионата мира по футболу 2018 года сотрудники туристической полиции продолжат службу в Сочи. 

Сергей Доморат также добавляет, что город уже начинает готовиться к зимнему сезону. Так, на горнолыжном курорте «Газпрома» вовсю идет строительство двух новых трасс: первая протяжённостью 2 110 м и вторая — 1 260 м. Как отмечается, трассы будут обеспечены освещением и новейшими системами искусственного снегообразования. 

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