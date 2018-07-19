Симфония русской Карелии

Генеральным партнёром фестиваля Ruskeala Symphony становится туроператор TUI, который активно развивает направление Карелия.

По словам вице-премьера по социальным вопросам Правительства Карелия Ларисы Подсадник, почти год назад, 19 августа, с туроператором TUI Россия было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и сотрудничества. Активная совместная работа дала свои результаты — и сегодня можно констатировать, что поток туристов в республику значительно вырос.

«Карелия входит в десятку самых популярных для туристов регионов и совместно с правительством Республики нами были сформированы порядка 25 новых интересных маршрутов», — рассказывает заместитель генерального директора TUI Russia Александр Сирченко.

«На мой взгляд, будущее региона — за комбинированными турами: так, помимо культурно-исторической направленности, здесь востребован экологический, лечебно-оздоровительный отдых, этнографический туризм. Здесь очень богатая история, межнациональная палитра. Уникальные природные особенности края позволяют развивать практически все виды туризма».

Посещая Карелию, туристы могут увидеть удивительные, уникальные места, такие как: архитектурный ансамбль Кижи и Валаам.

Кижи, внесенные ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия, называют не иначе как 8-ым чудом света — и не случайно. Своеобразие тончайшего плотницкого мастерства позволило донести до настоящего времени феноменальные особенности и умения русского деревянного зодчества. А история Валаамского монастыря, которая начинается ещё с XIV века, впервые упоминается в «Сказании о Валаамском монастыре», датированном 1407 годом.

При этом Карелия интересна не только своими достопримечательностям и природными маршрутами, но и своими культурными событиями. Так, в этом году здесь уже во второй раз пройдёт фестиваль Ruskeala Symphony.

«В этом году мы рады стать партнёром такого знакового для республики культурного события, которое, мы уверены, привлечёт большое количество туристов», — отмечает Сирченко.

«В середине августа мраморные скалы горного парка «Рускеала» вновь станут естественными декорациями для музыкального фестиваля под открытым небом, и мы, со своей стороны, постарались сформировать для туристов интересный уникальный пакетный тур, включающий билеты на Ruskeala Symphony».

Надо отметить, что впервые фестиваль, который возник по инициативе главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, прошёл в 2017 году. Мероприятие сразу собрало более 2700 слушателей из Карелии, Санкт-Петербурга, других регионов России и сумело войти в Топ-15 главных региональных событий России.

В этом году Ruskeala Symphony приобрела статус международного, а его программа с участием «звёзд» из Европы, Азии и Южной Америки уже обещает быть более обширной и разнообразной.

Но гостей фестиваля привлекает не только программа мероприятия и блестящий состав исполнителей, но и возможность посетить рукотворные мраморные карьеры: Рускеальское мраморное месторождение.

Уникальный памятник природы и промышленности возник на месте мраморных разработок XVIII–XX веков и сегодня является самым крупным из Приладожских.

Сам парк Рускеала был образован в 2005 году, тогда же началось активное развитие туристической тропы «Мраморного каньона». В последние годы на территории парка ведутся научные спелеологические исследования с целью подготовки нового подземного маршрута. А в летнее время проходят различные шоу и организуются интересные фестивали, крупнейшим из которых стал Ruskeala Symphony.

Далее в рубрике