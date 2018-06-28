Самостоятельный и гордый

Масштабный переход от пакетного туризма к самостоятельному бронированию отелей и билетов начался в России приблизительно в начале 2012 года.

«Перетекание» пользователей офлайн в онлайн происходило довольно быстрыми темпами и, начав с «низкого старта», к 2013 году рынок самостоятельно бронирования значительно вырос.

Во многом туристы, решающие самостоятельно планировать и бронировать своё путешествие, ценят поддержку со стороны профессионалов и предпочитают выбирать компании, работающие в сегменте независимых путешествий и обеспечивающие онлайн-бронирование гостиниц в России и по всему миру, типа booking.com.

Для них очень важен элемент сервиса поддержки услуг и максимальной локализации продукта, которую представляют данные сервисы. Пока же многие туристы, желающие самостоятельно путешествовать, находятся в затруднительном состоянии.

За многие годы они привыкли получать «живое» разъяснение: куда и зачем он туда-то едет. Чтобы человек ему разъяснил, дал совет. Для этого при сайтах бронирования существует специальный штат сотрудников, готовых прийти на помощь, дать совет и рекомендацию.

В целом, по данным статистики, портрет самостоятельного туриста сегодня: это человек от 30-ти до 45-50 лет, что, в первую очередь, связано с финансовой составляющей. Средний диапазон по ценовой нагрузке от 100 до 200$ за проживание за ночь.

Конечно, такие данные сильно зависят от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге довольно сложно найти приличный отель меньше чем за 200$, а, например, в Таллинне 200 $ – это одно из самых дорогих предложений.

Пока сдерживающим фактором для самостоятельного бронирования в России является тот факт, что не все российские отельеры готовы даже морально работать онлайн. Особенно за пределами больших городов. Многие слышали про неё и стремятся её освоить, но пока не все имеют ресурсы и не всегда знают, как правильно это делать.

Один из наиболее частых вопросов, которые волнуют самостоятельных туристов: «Где гарантия, что мы забронируем номер, а в гостинице нас будут ждать?» Существует ещё одна проблема, с которой порой сталкиваются туристы. Например, люди заказывают номер по одной цене, а на месте выясняется, что цена другая, так как владелец гостиницы сдает мне номер с видом на море, а это стоит дороже. Карта туриста заблокирована. Турист вынужден звонить за свои деньги в сервис онлайн-бронирования и всё выяснять.

Однако по мнению экспертов рынка, за прошлые годы регионы сильно подтянулись. Такие города, как Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и другие показывают потенциал и значительный рост регионального рынка.

Появляются интересные, конкурентоспособные предложения, развивается инновационная туристическая инфраструктура, позволяющая туристам самостоятельно бронировать отели, билеты на мероприятия, выставки и фестивали.

Сегодня со стороны компаний по онлайн бронированию ведется большая работа по рекламе с рекомендациями и предложениями. Покупателям – клиентам доходчиво объясняют, что бронирование онлайн безопасно, просто и прозрачно. Что здесь нет скрытых угроз и моментов, портящих жизнь и отдых.

По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, сегодня самостоятельный туризм – общемировая тенденция. И это связано с тем, что многие люди стали лучше владеть информацией, перестали бояться свободно передвигаться по странам и континентам.

Эксперты отмечают, что вместо того, чтобы переживать из-за этого течения турфирмам стоит быть более мобильными и подстраиваться под ситуацию, предлагая самостоятельному туристу более интересный и разнообразный продукт.

Организованные туры по-прежнему популярны у подавляющего числа людей, – все зависит от того, какой вид отдыха и уровень комфорта предпочитает турист. Многие опасаются за свою безопасность и выбирают проверенные турфирмы, которые в случае непредвиденных ситуаций вернут их на родину.

«Естественно, процесс прогресса идет, и число бронирующих через интернет растет. Однако вопросы безопасности этот рост слегка притормаживают», – комментирует Майя Ломидзе. «Сейчас многим туристам нужна гарантия на случай, если не дай бог что-то произойдёт. И таким гарантом может выступить аккредитованная турфирма, которая оформила их документы. Пока туристы считают, что относительно безопасно в Европе и изменений в динамике спроса по Европе для самостоятельных путешественников нет. Но туристам, отправляющимся этим летом в отпуск за границу, стоит внимательно ознакомиться с рекомендациями МИД»

В частности, в этих рекомендациях отмечается, что туристам следует своевременно оформлять медицинские страховки и избегать в своем выборе экстремальных и опасных для пребывания стран и маршрутов.

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