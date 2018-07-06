Поцелуй на Счастье
Поцелуй на Счастье

6 июля отмечается, пожалуй, самый необычный среди всех международных праздников, учрежденных ООН, — Всемирный день поцелуев (World Kiss Day)

Впервые идея сделать такое событие международным пришла в голову, как ни странно, чопорным англичанам. Более 20 лет назад Великобритания стала первой страной, в которой для поцелуев был выделен отдельный торжественный день. Затем ООН сделала его международным.

Сказать, что в России такое событие встретили с радостью и энтузиазмом пока нельзя. Буквально несколько лет назад, в некоторых городах нашей страны стали проводиться шуточные фестивали и праздники на заданную тему. Наиболее популярным развлечением стал, пожалуй, массовый поцелуй. Когда в определенную объявленную минуту в поцелуе сливаются  сотни людей. 

«Отцы — организаторы» Дня поцелуев придерживаются красивой древней легенды-истории, которая гласит, что дыхание содержит душу. И именно поцелуй, как соединение дыхания влюбленных, превращает поцелуй в ритуал, в  своеобразную «свадьбу душ».

Надо сказать, что в целом идею праздника поддерживают во всем мире с фантазией и даже некоторой энергией.

Например, в Италии в городке Риччоне соорудили огромный прозрачный бассейн в форме сердца, в котором уже не первый год подряд проводят международный чемпионат по поцелуям под водой.

Так, по сообщениям местной прессы, перуанская пара — 47-летний Фидель Риос и его 41-летняя жена Клаудиа Петаццони — целовались под водой в течение 1 минуты 51 секунды, завоевав в итоге, титул чемпионов. 

По словам самого Фиделя, победа стала замечательным подарком к двадцатилетней годовщине их свадьбы. Они много тренируются —  и в дальнейшем планируют побить мировой рекорд в 2 минуты 27 секунд.

Надо сказать, что к соревнованиям допускаются не только такие заслуженные семейные пары, как Фидель и Клаудиа, но и до этого совершенно незнакомые друг с другом люди, образовавшие «союз» буквально перед выходом к бассейну. 

В этом-то,  — сближении «душ» — и видят организаторы главный смысл. 

«Для одних участников чемпионат — прекрасная возможность продемонстрировать свое умение целоваться в экстремальных условиях, а для других —  отличный повод познакомиться на всю жизнь», - говорится в пресс- релизе.

Сексолог из города Бремена Ингебора Эбберфельд сделала заключение, что особую важность поцелуям придают женщины, в то время как многие мужчины могут без них легко обходиться. Для исследования она пригласила 514 человек в возрасте от 16 до 91 года. Из них 56% женщин и 44% мужчин сказали, что целуются с удовольствием.

На достигнутых результатах учёные не останавливаются и  преподносят любителям поцелуев всё новые и новые факты. Например, оказалось, что наиболее полезен долгий и страстный поцелуй, длящийся не менее трех минут.

Опытным путем было установлено, что он стимулирует деятельность эндокринных желез и улучшает кровоснабжение головного мозга. Более того, те, кто регулярно «тренируются» в поцелуях, как правило, более оптимистичны и менее подвержены депрессиям. Поцелуи не только успокаивают нервы и улучшают работу иммунной системы, но и замедляют атеросклеротические процессы и даже укрепляют зубы.

Исходя из того, что слияние губ и движение языка приводит в активность 39 мышц лица, это улучшает его тонус, разглаживают кожу и повышают её упругость.

Хотя,  справедливости ради, нужно учесть, что не всё обстоит так безоблачно и оптимистично. Еще в 50-х гг. прошлого века учёные установили, что во время поцелуя от одного партнера к другому передаётся более 278 различных культур бактерий. Среди которых весьма нередки возбудители герпеса и гепатита.

Да и вообще, те же ученые говорят, надо знать, с кем целоваться.  Делать это нужно с любимым человеком, иначе, к сожалению, никакой пользы.

Теги:
Организации: ООН
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