Отдыхать по-новому

После проблем, возникших у одного из самых известных российских туроператоров «Натали Турс», вновь пошли разговоры если не о крахе, то о планомерном ухудшении во всей туристической отрасли. Как меняется рынок путешествий в России и что поможет туроператорам остаться на плаву — разбиралась «Русская Планета».

Эх, будто мало было российским туристам кризиса конца 2014 года да закрытой в 2015 году Турции. А ещё небезопасный Египет, куда российские самолёты не летали вплоть до весны этого года. Помимо объективных экономических причин, есть и другие: зачем нести свои деньги туроператору, когда можно самостоятельно заказать авиабилеты, сделать визу, выбрать отель или частные апартаменты, не вставая с дивана, со смартфоном в руках? И такое путешествие может получиться в разы дешевле. Немудрено, что туристический бизнес лихорадит, и эксперты уверены, что банкротства крупнейших туроператоров продолжатся.

Но туроператоры-старожилы по-прежнему могут побороться за клиента. О чём нужно помнить участникам рынка и как приспособиться к бурным изменениям в сфере организации отдыха?

Туризм по старинке

Основной продукт, который предлагают турагентства — так называемый турпакет. Просто и удобно: платите один раз — и получаете целый набор услуг: билеты, гостиницу, визу. Не нужно беспокоиться о том, как добраться из аэропорта в отель — всё уже организовано за вас. Идеальный вариант для людей, кто предпочитает отдыхать с комфортом и не ломать голову, продумывая путешествие самостоятельно.

Но в XXI веке эта отлаженная схема дала сбой — из-за того, что изменились предпочтения клиентов. Туроператоры предлагали, по сути, унифицированный продукт, рассчитанный на массового потребителя. Как только этот самый потребитель пресытился и захотел чего-то индивидуального — он обнаружил, что в традиционных турагентствах его желания удовлетворить уже не могут.

Как рассказал «Русской Планете генеральный директор сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин, причины, по которым туроператоры старой формации переживают не лучшие времена, в том, что меняется сама структура рынка. «Заработать как раньше на высокой маржинальности практически нельзя, так же, как и продать путешественнику некачественный тур. Отрасль становится более прозрачной, необходимо уделять больше внимания клиенту, повышать качество сервиса, оставаясь экономически эффективными».

Сама модель бизнеса не меняется, просто туроператорам приходиться специализироваться под конкретные ниши, либо узкие направления по регионам мира, либо по сфере туризма, считает Алексей Ципордей, генеральный директор сети туристических компаний «ВИТА Трэвел».

«Грубо говоря, если один из туроператов — явно выраженный «массовик» и ставит кучу чартеров, то в индивидуальных турах ощутимую часть рынка ему сложно завоевать. И наоборот, если туроператор предоставляет индивидуальные программы, более персонализированный подход, то и лезть в массовые направления с его бизнес-моделью смысла не видит».

Кризис в туротрасли, по мнению Алексея Ципордей, вызван сугубо внутренними проблемами, не имеющими отношение к рынку в целом. «Где-то не рассчитали риски, не смогли их вовремя нейтрализовать или зафиксировать убытки раньше, и не доводить по сути до пирамидальной системы платежей. Где-то сыграло снижение спроса именно по их направлениям, по которым ставили чартеры. Где-то «подвел» Чемпионат мира по футболу, заставивший кого-то отложить или отменить отпуск в пользу посещения матчей. Но при любых проблемах на рынке первыми уходят игроки, у которых к эффективности бизнеса в целом и ставкам на конкретные направления в частности, были вопросы». При этом, по мнению Ципордей, массовый отдых по-прежнему востребован: это, в первую очередь, пляж, море, отель. Пока туроператоры готовы выставлять привлекательные цены — спрос на этот продукт будет.

Основная проблема туроператоров, по мнению Дмитрия Русака, эксперта по трастам компании Lucky Trust, в том, что они работают по принципу постоплаты, то есть берут заемные средства, оплачивают чартеры и отели, затем получают оплату у туристов и компаний и закрывают свои долги. «С учетом того, что компании платят за услуги спустя 2-3 месяца после оказания услуг, получается большой кассовый разрыв и туркомпания с каждым годом копит долги — пока не становится банкротом».

От старой модели — к технологическим инструментам

Развитие онлайн-сервисов, таких, как Booking, Airbnb, TripAdvisor, Aviasales, Ostrovok, Tophotels и других привело к тому, что рынок оказался насыщен самыми разнообразными предложениями на любой вкус и кошелёк.

«Люди начинают привыкать к тому, что самостоятельно они могут найти себе более подходящие конфигурации поездки. Пару часов за компьютером — и можно собирать чемоданы. Также в сети есть возможность постоянно отслеживать изменение цен и поймать необходимый вариант по невероятно низкой стоимости. В агентстве добиться такого результата практически невозможно», — считает Дмитрий Малютин.

Развитие сервисов упрощает путешествия для индивидуальных туристов, экономит им время, соответственно, уменьшает ценность услуг туроператоров в глазах клиентов, поясняет Алексей Ципордей.

«В первую очередь это затрагивает направления, где большинство туристов уверены в своей безопасности и простоте передвижения по маршруту (Европа, США, Канада, Австралия, Япония). По этим направлениям туроператоры, которые предлагают какие-либо изюминки, VIP-обслуживание — чувствуют себя хорошо и сегодня, а все остальные вынуждены подстраиваться под реалии рынка. Если же взять направления Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, то клиенты до сих пор в большинстве своём заинтересованы в их услугах».

По мнению Александра Сизинцева, генерального директора туроператора и онлайн-агентства Biletix, отрасль растет на 5-10% процентов в год за счет перехода клиентов из офлайна.

«Клиенты «классических» туроператоров активно переходят в онлайн, среди молодежи до 30 лет доля приобретающих готовые туры в офлайн-офисе турагентов и туроператоров очень низка. Более того, многие молодые люди выбирают и приобретают путешествия уже не просто в онлайн, а с помощью мобильного интернета: так, за несколько лет в Biletix доля мобильных продаж превысила 20%. Как следствие — туроператоры сокращают закупки чартерных блоков на самолеты, значительно сокращается доля туроператорского канала в отельном бизнесе.

Как использовать диджитализацию?

Технологические инновации — обязательная часть прогресса. Как считает Дмитрий Малютин, традиционные агентства всё равно найдут себе место на рынке, однако соотношение между офлайном и онлайном перераспределится. «В частности, в России сейчас всего только порядка 7% турпакетов продается в сети, а в странах Скандинавии этот процент — почти в 10 раз больше, в Германии около половины путешествий совершается благодаря покупкам через интернет».

Ключевой пункт для развития рынка — диджитализация. Всё большее распространение будут получать программы-боты, которые возьмут на себя первичное общение с клиентом. Придётся изучить и освоить все имеющиеся диджитал-инструменты, не только формы онлайн-заявки, но и мессенджеры, соцсети.

Как считает Александр Сизинцев, рынок «классических» туроператорских услуг стремительно сужается, из-за чего происходит консолидация рынка в руках крупных игроков.

«Пережить ситуацию способны туроператоры с собственным авиапарком и отельной инфраструктурой, на базе которых формируются турпакеты. На этом фоне авиакомпании и отели стремятся выстроить прямой канал продаж с путешественниками в онлайн. И именно здесь на главные позиции выходят трэвел-агрегаторы. Показательно, что агрегаторы существуют не только в авиационном и отельном сегменте, но и в турпакетном: благодаря технологиям туроператоры получают возможность выгрузить свой контент в онлайн-сервисы, где пользователи могут выбирать, сравнивать и приобретать турпакеты в онлайн-среде».

Развивать собственный рынок

В условиях, когда спрос на услуги напрямую зависит от доходов населения, а сложная международная обстановка периодически делает недоступными ранее популярные направления, турфирмам стоит обратить самое пристальное внимание на внутренний рынок. Пресловутое импортозамещение могло бы помочь росту турбизнеса и экономики России в целом.

О том, что внутренние направления пользуются всё большей популярностью у российских путешественников, говорят данные продаж билетов. Например, по данным онлайн-агентства Biletix, продажи авиабилетов на рейсы по России за первое полугодие 2018 года выросли на 18%, в то время как за границу — снизились на 5%. В связи с этим в текущем году доля проданных авиабилетов по внутренним направлениям выросла до 61%, за границу — снизилась до 39%. В прошлом году эти доли составляли 55% и 45% соответственно. Наибольшее число перелетов по внутренним направлениям, согласно данным Biletix, в первом полугодии россияне совершили в Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар и Минеральные воды.

Согласно исследованию Digital Guru, спрос на отдых внутри России растёт. Откликается на это и инфраструктура: так, с 2014 по 2017 годы количество новых российских отелей, апартаментов и хостелов, зарегистрированных в сервисе Booking, выросло почти в 6 раз. Лидером среди российских городов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, которые не учитывались в рейтинге) стала Казань: с 2016 по 2017 год количество отелей в этом городе выросло в 2,7 раза.

Времена, когда турагентству было достаточно уютного офиса и традиционной рекламы, уходят в прошлое. Старая схема ведет к потере клиентов или даже к банкротству. Такие изменения не просто даются бизнесам старой формации и поэтому часть туристических компаний уходят, и это совершенно нормально. В конце концов, финансовые неурядицы — временны, а желание людей отдыхать никуда не исчезнет.

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