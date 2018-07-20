Чемпионат мира по футболу закончился, и сегодня многих волнует вопрос, как будут использоваться объекты после завершения соревнований. Ведь для развития инфраструктуры были затрачены огромные средства
Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план дальнейшего эффективного использования инфраструктуры чемпионата до 15 августа.
Для обеспечения эффективного использования объектов к работе над проектом также будут привлечены администрации регионов и «Российский футбольный союз» — ведь после завершения чемпионата Оргкомитет передаст стадионы именно им в собственность.
Предполагается, что футбольные стадионы Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга станут в дальнейшем отличной спортивной базой для российских футбольных команд. На них продолжат проводить крупные спортивные мероприятия и активно использовать, прежде всего, для развития детского спорта.
В частности, Путин сослался на пример олимпийского Сочи, где, по его словам, почти все инфраструктурные объекты, построенные к Олимпиаде, по-прежнему остаются загруженными.
Развивая тему, вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец отметила, что на сегодня есть стадионы, по которым вопросов на тему дальнейшего использования не возникает. Это: «Зенит» «Лужники», «Спартак». Но по ряду стадионов такие вопросы ещё существуют и в правительстве сейчас сосредотачиваются на них.
По словам гос. чиновника, на всех объектах предусмотрено развитие детского спорта: футбольных школ и других видов спорта, например, регби или гимнастика:
«Мы базируемся на тех видах, которые в конкретном регионе имеют наибольшее развитие, рассматриваем и календарь всех спортивных и культурных событий. Это тоже важно.
В целом, все объекты ЧМ-2018 станут новым импульсом для развития спорта в регионе. Спортсооружения открывают возможность и для гастролей хороших групп, коллективов, которые собирают большие аудитории».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров комментирует, что за всё время подготовки к ЧМ-2018, все жители были свидетелями того, как за короткое время за счёт привлечения федеральных средств и внебюджетных инвестиций кардинально модернизировалась устаревшая инфраструктура региона.
Были построены новые гостиницы, были созданы новые центры для занятия массовым и детским спортом, футболом. И что сегодня самое важное, чтобы все построенные объекты в дальнейшем служили многим поколениям волгоградцев: «Чтобы молодёжи осталось серьёзное спортивное наследие для массового занятия спортом».
Глава Калининградского областного агентства Залина Ибрагимова отрапортовала, что все объекты к чемпионату мира были реализованы с привлечением федерального софинансирования. Удалось максимально привлечь и частных инвесторов. Так, с их помощью были построены все гостиницы, включённые в программу по чемпионату мира.
Кроме того, строительство аэровокзала «Храброво» также полностью велось с привлечением частных инвестиций. К ЧМ-2018 в регионе появились четыре тренировочные площадки: две основные — «Мирный» и «Локомотив», запасная тренировочная площадка на Сельме и тренировочная площадка при базе команды в Светлогорске. Залина добавляет, что все объекты будут использоваться спортивными школами и спортивными организациями:
«Проектная документация по тренировочным площадкам уже изначально была разработана в несколько этапов, первый — это работы для проведения чемпионата, остальные — на перспективу с учётом наследия.
Были заложены определённые требования для того, чтобы в перспективе их эффективно использовать и предусмотреть техническим заданием возможность проведения различных мероприятий».
Вместе с тем Владимир Путин, рассуждая о спортивном наследии, заявил о недопустимости использования спортивных объектов для размещения рынков, как было в 90-е годы:
«Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов».
Также он выразил надежду на то, что сооружение стадионов даст импульс развитию футбола в России.Далее в рубрике Отдыхать по-новомуКак российский турбизнес подстраивается под цифровую эпоху
Комментарии