Объекты ЧМ-2018 станут новым импульсом для развития спорта в регионе

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план дальнейшего эффективного использования инфраструктуры чемпионата до 15 августа.

Для обеспечения эффективного использования объектов к работе над проектом также будут привлечены администрации регионов и «Российский футбольный союз» — ведь после завершения чемпионата Оргкомитет передаст стадионы именно им в собственность.

Предполагается, что футбольные стадионы Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга станут в дальнейшем отличной спортивной базой для российских футбольных команд. На них продолжат проводить крупные спортивные мероприятия и активно использовать, прежде всего, для развития детского спорта.

В частности, Путин сослался на пример олимпийского Сочи, где, по его словам, почти все инфраструктурные объекты, построенные к Олимпиаде, по-прежнему остаются загруженными.

Развивая тему, вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец отметила, что на сегодня есть стадионы, по которым вопросов на тему дальнейшего использования не возникает. Это: «Зенит» «Лужники», «Спартак». Но по ряду стадионов такие вопросы ещё существуют и в правительстве сейчас сосредотачиваются на них.

По словам гос. чиновника, на всех объектах предусмотрено развитие детского спорта: футбольных школ и других видов спорта, например, регби или гимнастика:

«Мы базируемся на тех видах, которые в конкретном регионе имеют наибольшее развитие, рассматриваем и календарь всех спортивных и культурных событий. Это тоже важно.

В целом, все объекты ЧМ-2018 станут новым импульсом для развития спорта в регионе. Спортсооружения открывают возможность и для гастролей хороших групп, коллективов, которые собирают большие аудитории».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров комментирует, что за всё время подготовки к ЧМ-2018, все жители были свидетелями того, как за короткое время за счёт привлечения федеральных средств и внебюджетных инвестиций кардинально модернизировалась устаревшая инфраструктура региона.

Были построены новые гостиницы, были созданы новые центры для занятия массовым и детским спортом, футболом. И что сегодня самое важное, чтобы все построенные объекты в дальнейшем служили многим поколениям волгоградцев: «Чтобы молодёжи осталось серьёзное спортивное наследие для массового занятия спортом».

Глава Калининградского областного агентства Залина Ибрагимова отрапортовала, что все объекты к чемпионату мира были реализованы с привлечением федерального софинансирования. Удалось максимально привлечь и частных инвесторов. Так, с их помощью были построены все гостиницы, включённые в программу по чемпионату мира.

Кроме того, строительство аэровокзала «Храброво» также полностью велось с привлечением частных инвестиций. К ЧМ-2018 в регионе появились четыре тренировочные площадки: две основные — «Мирный» и «Локомотив», запасная тренировочная площадка на Сельме и тренировочная площадка при базе команды в Светлогорске. Залина добавляет, что все объекты будут использоваться спортивными школами и спортивными организациями:

«Проектная документация по тренировочным площадкам уже изначально была разработана в несколько этапов, первый — это работы для проведения чемпионата, остальные — на перспективу с учётом наследия.

Были заложены определённые требования для того, чтобы в перспективе их эффективно использовать и предусмотреть техническим заданием возможность проведения различных мероприятий».

Вместе с тем Владимир Путин, рассуждая о спортивном наследии, заявил о недопустимости использования спортивных объектов для размещения рынков, как было в 90-е годы:

«Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов».

Также он выразил надежду на то, что сооружение стадионов даст импульс развитию футбола в России.

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