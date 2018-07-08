Нина Эктон: Русская ландшафтная культура только зарождается
Нина Эктон: Русская ландшафтная культура только зарождается

Два года назад Московский Фестиваль «Moscow Flower Show» и Королевское Обществе Садоводов Великобритании учредили совместный международный развивающий проект садовой индустрии России и Англии

Он стал первым образовательным проектом такого рода, со специальной стипендиальной программой, позволяющей российским и английским ландшафтным дизайнерам обмениваться знаниями и опытом, чтобы достигать новых высот в работе.

Почётный гость и член международного жюри Moscow Flower Show, менеджер по развитию выставок британского Королевского Общества Садоводов Нина Эктон поделилась с Русской Планетой своим взглядом на русский стиль в ландшафтном дизайне.

«Почти десятилетие назад, будучи членом жюри Chelsea Flower Show, я была буквально поражена, увидев первый за всю историю шоу российский сад для внутреннего дворика. Являясь организатором садовых фестивалей Королевского садоводческого общества в течение последних 18 лет, я знаю, как много обескураживающих препятствий приходится преодолевать превосходным британским дизайнерам, которым повезло быть принятыми в Chelsea Flower Show. А уж тем более сложно создавать сады для фестиваля русским ландшафтным дизайнерам. 

Два года назад совместно с Королевским Обществом Садоводов мы решили учредить совместный проект сотрудничества, который буквально сразу показал себя, как перспективный. 

Московский дуэт Катерины Болотовой и Дениса Калашникова при абсолютной поддержке инженера и партнёра ландшафтной мастерской «Арт-проект Клюква» сразу же получил Золотую медаль Весеннего фестиваля в Малверне в Великобритании! Представив совершенно новый взгляд на ландшафтную архитектуру сада в целом —  Молекулярный СПА-сад, российские дизайнеры громко заявили о себе.   

«Всегда впечатляет то, что впечатляет идеей»,  — уверена Нина. 

«Мне лично очень интересно с точки зрения мыслей: как видят русские дизайнеры, как работает их концепция. Как известно, свежий взгляд на окружение рождает революционные идеи. Знаете, ведь нового под Луной очень мало. И эти моменты «неожиданной идеи», чего-то такого, что выделяется и непривычно ни британскому уму, ни их традициям, ни их классическому ландшафтному воспитанию, - выигрывает и запоминается»  

По мнению Нины на данный момент ландшафтный дизайн как бизнес, весьма прибылен и популярен не только в Англии, но и во всей Европе.
«Можно даже сказать, что на сегодняшний день, несмотря на разные мировые экономические проблемы, ландшафтный дизайн переживает у нас настоящий бум. Главная тема —  «зеленая экологичность», максимальное приближение к первозданной природе. Даже, я бы сказала, приближение к «заброшенности», некой натуральной неухоженности. 

И если мы все привыкли принимать классический английский сад с правильными линиями, бесконечными клумбами роз и педантичной аккуратностью, то про это стоит забыть. Кусочек шотландских гор, тайная поляна… все это романтически вписанное в усадьбу лорда,  —  вот тренд нынешнего времени».

Наши ландшафтные дизайнеры отмечают, что в российских фаворитах пока остаётся великолепие видовых композиций, строгие формы и чёткие пропорции. Ландшафт  «класса люкс» должен быть богатым и многообразным. И если      англичанам сейчас интересны природные, максимально естественные ландшафты, то нам пока наоборот —  рукотворные, архитектурные изыски. 

На вопрос: есть ли на взгляд Королевского Общества Садоводов особый русский стиль в ландшафтном искусстве, Нина Эктон заметила, что пока об этом рано говорить. 

«Дать чёткое определение: «классический русский сад» пока рано. По сравнению с другими странами, такими как Франция, Англия, Япония, российский ландшафтный дизайн пока довольно молод. В России да, была история с усадьбами, но она, к сожалению, утеряна. Мне кажется, что англичане воспринимают русский сад «по Чехову». Где много яблонь и преобладает ягодная тема.…   Очень актуальна, на мой взгляд, тема сталинского ампира. На фестивале такой сад представлен площадкой ВДНХ»   

Нина добавляет, что  сегодня в Англии, как никогда востребованы хорошие грамотные  ландшафтные дизайнеры, которые могут работать с растениями и придавать естественность окружению. И что сегодня она счастлива и горда быть частью московского международного фестиваля садов и цветов и работать со столь преданной своему делу и профессиональной командой.

«Я искренне верю, что Moscow Flower Show будет оставаться ежегодным празднеством, прославляющим красоту, непревзойденное мастерство художников сада и веру в наше общее светлое экологичное будущее. Как говорил великий англичанин Джордж Бернард Шоу: «Лучшее место для поиска Бога — это сад»  


 

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События: культура
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