Дни Национальных кухонь: армия и футбол

А сам мундиаль внёс коррективы в жизни всех россиян, даже тех, кто сейчас несёт воинскую службу.

В частях по всей стране чемпионат мира встретили Днями Национальных кухонь. Пока 31 сборная боролась на поле за выход из своих групп, военные в армейских столовых «болели» не только за наших. Возможно, благодаря «поддержке» калининградской в/ч № 12069 Швейцария одержала победу над Сербией. По крайней мере, ячменный суп, картофель, запечённый под сыром и курица в сливочном соусе пришлись солдатам по вкусу.

43 472 зрителей следили за матчем Исландия – Хорватия на стадионе «Ростов Арена», а также вся воинская часть № 45096. В этот день столовая окрасилась цветами хорватского флага, а в меню появились котлеты по-загребски, жаркое по-пастушьи и випакский суп. И, кстати, снова военные предрекли победу, Исландия уступила 1:2.

Как жизнь лётчика гармонично совмещает небо и землю, так и сербская кухня объединила в себе европейские и восточные традиции. Поэтому военные аэродрома Чкаловский по достоинству оценили блюда этой Балканской страны.

Много мясных блюд: говядина по-сербски, свинина в панировке из сухарей, рубленые котлеты и супов: харчо, гороховый, картофельный – всё вкусно и сытно. Особое внимание в национальной кухне Сербии уделяется овощам. В армии они тоже обязательный атрибут столовых, для них выделен отдельный салат-бар, где солдаты самостоятельно могут собрать микс из нескольких видов капусты, огурцов, томатов, оливок, зелени, перца, редиса, горошка и кукурузы.

Воинские части Екатеринбурга – самой восточной точки, куда в этом году приехали играть сборные Мексики и Швеции, решили разделиться и «поболеть» сразу за обе команды. Так, в в/ч № 22316 Дни Национальной кухни прошли в скандинавском стиле с привычными для этой страны овощными супами, мясными фрикадельками с картофельным пюре, говядиной с тушеной капустой и рыбным салатом. Традиционная кухня Швеции отличается повышенной калорийностью, поэтому отлично подходит для рациона российского солдата, который составлен с учётом потребностей организма и физических нагрузок. Кстати, энергетическая ценность ежедневного рациона питания в армии России самая большая в мире: 4 400 ккал. По расчётам профессиональных диетологов, которые составляют солдатское меню, именно эта норма восполняет затраченные за день силы наших военных.

В это время в в/ч № 61207 под игру музыкантов в сомбреро военные пробовали пряный мексиканский суп, запеченную говядину с тушеной фасолью и овощной салат из томатов и кукурузы.

Кстати, обе команды, которые «поддерживали» военные из столицы Урала, вышли из своей группы в 1/8 финала.

Для Саранска, столицы Республики Мордовия, принимать матчи чемпионата мира по футболу – большое событие. Почти такое же, как для сборных Панамы и Туниса побывать в этом городе. Неудивительно, что «Мордовия Арена» собрала 37 168 зрителей. Самый экзотичный матч всего мундиаля не мог не стать темой для Дня национальной кухни в в/ч №67754. И вновь страна, выбранная военными для праздничного обеда, одержала победу. Блюда из ключевых ингредиентов тунисской кухни – мяса и ароматных приправ пришлись всем по душе. Ароматным супом Шурбо из говядины, мермезом или мясом в луковом соусе, ярким салатом копоната и пряным рисом карри угощали солдат повара.

Несмотря на то, что солдатское меню в эти дни пестрит необычными названиями и новинками, современных военных достаточно сложно удивить кулинарными изысками. Дело в том, что их ежедневный рацион итак вполне может конкурировать с ресторанным меню. Даже питание теперь организовано по системе «шведского стола», а еду готовят исключительно профессиональные гражданские повара. Но главное изменение коснулось не организации, а качества и разнообразия питания. Обед из трёх блюд на выбор, салат-бар с самообслуживанием, компоты и «домашняя» выпечка — теперь солдат кормят так. А на соответствие санитарным нормам проверяют не только сырьевую продукцию, но и готовые блюда.

Привлечение сторонних организаций не только подняло уровень питания, но и существенно облегчило тяготы и лишения воинской службы, освободив солдат от нарядов по кухни и позволив уделять больше времени на боевую подготовку. Кстати, именно приглашённые повара стали инициатором проведения Дней национальной кухни, подарив своим подопечным возможность, находясь вдали от гражданской жизни, стать «участниками» праздника мирового футбола.

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